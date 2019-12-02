卡神楊蕙如遭起訴！「柯P的一隻小黑狗」逼idcc現形　網笑爛：神猛案外案

▲卡神被依侮辱公務員、侮辱公署等2罪嫌起訴。（圖／翻攝自楊蕙如臉書）

記者周亭瑋／綜合報導

檢警偵辦前駐大阪辦事處長蘇啓誠自殺事件，查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，以每月薪水1萬元代價要網軍「idcc」等人發表特定文章、推文高調，在PTT等社群帶風向。值得一提的是，幕後黑手被逼現形，竟是因為「柯P的一隻小黑狗」。

去年，關西機場淹水使得大批民眾受困，結果一名暱稱「idcc」的網友，帶頭散布激烈言論，同時護航謝長廷，使得大阪辦事處飽受流言攻擊；幾天後，當時的處長蘇啟誠疑似因輿論壓力輕生。

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蘇處長的離世猶如震撼彈，而意圖操弄風向，稱「大阪駐日代表處態度惡劣」的idcc，被眼尖鄉民逮到，與「卡神」楊蕙如有關，同時列出所有同IP登入的帳號清單佐證。如今，檢方調查發現，楊蕙如與另一名蔡姓男子共用帳號，將兩人依侮辱公務員、侮辱公署等2罪嫌起訴。

▲柯P幫小黑狗取名「柯黑」。（圖／翻攝自柯文哲臉書）

而神人究竟是如何揪出幕後黑手，讓所有人跌破眼鏡。那時，柯文哲在臉書發文，笑說「鍾小平議員帶了一隻小黑狗，希望我拋磚引玉，我想了一下，我整天不在家，陳佩琪要上班也常常不在家，為了不要害這隻小狗，我還是用自掏腰包捐錢的方式，幫忙財團法人流浪動物之家基金會，讓他們有能力繼續幫助這些毛小孩。」

柯P這篇暖文被轉po上批踢踢後，許多鄉民給予盛讚，當然也不乏柯黑大軍留言嘲諷。然而，這些「柯黑」帳號被熱心網友查出，專門轉貼總統蔡英文、行政院副院長陳其邁的臉書貼文，同時也影射與楊蕙如脫不了關係。

▲神人直接貼出IP紀錄，笑稱「是身為鄉民的職責」。（圖／翻攝自PTT）

沒想到，短短1個半小時後，另一位神人把跟楊蕙如相同IP登入的帳號全都列出來，結果這張清單中，竟出現連市刑大都頭疼的idcc，而這個神轉折也轟動八卦版。

不過，市刑大指出，4月初就抓到了idcc，並將這名住北部的男子函送至北檢；沒料到，鄉民眼尖抓包，讓這場大火持續延燒到卡神。而楊蕙如那時承認，的確認識idcc，至於8分鐘內為何有相同IP的情形，則聲稱是開熱點借對方上網。

▲鄉民也超意外，「居然為了一隻小黑狗，爆出案外案」。（圖／翻攝自PTT）

對此，大票網友都覺得格外諷刺，紛紛調侃「一隻小黑狗帶來蝴蝶效應，柯P真得（的）很會」、「柯P的一隻小黑狗，咬死一群民進黨網軍」、「柯P跟鍾小平應該都猜不到，一隻小黑可以殲滅綠網軍」、「直接破idcc本尊」、「一隻柯黑狗把黨工現形，功德無量啊」、「柯黑這次被串燒了，嘻嘻」。

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