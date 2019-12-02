楊蕙如透過LINE群「高雄組」下令！成員月領1萬帶風向　檢：你就是網軍頭！

▲檢察官認定「卡神」楊蕙如以月薪1萬元要網軍在特定議題上帶風向。（圖為資料照／翻攝自楊蕙如臉書）

記者劉昌松／台北報導

檢警偵辦「idcc」網文侮辱大阪駐日代表處案，除了查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，更意外發現，楊透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向，雖然楊否認犯行，但台北地檢署仍根據共犯手機內對話紀錄，認定楊就是網軍頭。

檢察官調查，楊蕙如是透過LINE群「高雄組」，下指示給蔡及暱稱「Jes」、「Chanhao Lu」、「隆」等成員，蔡等人另外再把指示轉達到其他的「反統義勇軍」、「福–特別小組」等群組。

▲網軍把特定文章能見度提高後截圖當證明換取酬勞。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

然後網軍們依照指示，在PTT等社群媒體發文、支持、批評特定文章，或者以灌水留言等方式，提高文章能見度後，再自行截圖回傳當證明，由楊蕙如透過蔡等人發給每人、每月1萬元的薪水。

2018年9月6日，楊蕙如就是在和蔡福明等人聚會時，指示針對當時約500名台人因颱風受困日本關西機場事件，po文為駐日代表謝長廷辯護，蔡隨即登入PTT論壇帳號idcc(笑死)，po文「大阪駐日代表處的態度的確惡劣…爛到該死的地步…大阪處這些人就是十幾幾十年下來，跟當初那些國民黨派出不會說日文的駐日代表一樣 是一群垃圾的老油條 講難聽一點叫做黨國餘孽」。

▲檢察官根據楊蕙如同夥的手機通訊紀錄，認定楊是網軍頭。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

接著楊再把文章轉到「高雄組」要求推高調，網軍們把上開始推波助瀾，讓文章迅速擴散，之後前駐大阪辦事處長蘇啓誠疑因來自各方的壓力自殺，引起軒然大波，檢警根據ip找到楊蕙如和蔡福明。

楊蕙如辯稱一開始不知道那篇文章是誰寫的，但看完覺得不錯，所以請大家幫推，事後「請理念相同的人吃飯」，完全否認付錢請網軍，雖然楊到案時沒有帶手機，檢警無法從中了解實情，但是從查扣到的蔡福明手機中，看到許多網軍群組、私訊對話，蔡還在招募新血稱「薪水1萬元」，檢察官因此認定楊就是網軍頭，還分享網路資源讓蔡登入PTT發文帶風向，楊、蔡共犯公然侮辱大阪辦事處及公務員等罪嫌。

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