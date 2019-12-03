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批蔡英文「假新聞總指揮」　賴士葆：謝長廷官位是用蘇啟誠的死換來的

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▲▼國民黨至外交部抗議。（圖／記者楊蕓攝）

▲國民黨至外交部抗議。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

「卡神」楊蕙如疑涉入網軍帶風向，指使網軍在PTT貼文攻擊前大阪辦事處長蘇啟誠，間接造成蘇啟誠自殺，遭北檢依侮辱公署罪起訴。國民黨下午三點率領近百名群眾前往外交部抗議，稍早陳明義、賴士葆、李永萍代表進入外交部內協調，卻傳出遭外交部人員擋在電梯口，賴士葆痛批，外交部長是立委監督對象，如今卻沒辦法見到部長，嗆聲「吳釗燮一碰到謝長廷就像龜孫子、皮皮挫！」

賴士葆痛批，謝長廷的子弟兵楊蕙如為了保住謝長廷官位，讓優秀的外交官喪失一條生命，「謝長廷官位是用蘇啟誠的死換來的！」他還指出，包括台北市政府、中央政府，楊蕙如拿到好幾個標案，這些標案都陸續在查，「錢是誰給的？為何有錢可以發給下線每個月一萬元」，痛批蔡英文把去年1124的選舉大敗歸給假新聞，「現在她就是假新聞的總指揮。」

國民黨青年代表及群眾高舉著掛上「還蘇啟臣公道」布條的棺材，試圖抬進外交部，但遭警方擋在拒馬外，上百名群眾高喊「外交部出來、吳釗燮出來、害死外交官」等口號抗議，氣氛一度相當火爆。大約下午3點半，由賴士葆、陳明義、李永萍代表進入外交部內協調，民眾則持續在外抗議。

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