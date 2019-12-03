切割網軍！　謝長廷說話了…「楊蕙如的事情我都要負責？」

▲謝長廷。（資料照／記者陳家祥攝）



記者蔡文鈴／台北報導

「卡神」楊蕙如遭檢調查出為網軍頭，在網路上操作輿論風向，釀成前大阪辦事處處長蘇啓誠自殺，外界猜測此事與駐日代表謝長廷有關。對此，謝長廷3日於臉書發文表示，「楊蕙如的事情我都要負責？張善政說她也是曾去韓營，按『謝黑』的邏輯也算是我指示？」

檢警偵辦「idcc」網文侮辱大阪駐日代表處案，除了查出幕後指使者是「卡神」楊蕙如，更意外發現，楊透過LINE群「高雄組」組織網軍，並以每月薪水1萬元代價，要網軍發表特定文章並推高調，在網路上帶風向，雖然楊否認犯行，但台北地檢署仍根據共犯手機內對話紀錄，認定楊就是網軍頭。

對於楊蕙如操控網軍的案例，國民黨副總統候選人張善政認為，像楊蕙如操控網軍的案例只是冰山一角，同時也代表現今政治圈網軍生態，呼籲檢調單位查到底，此外，楊蕙如很明顯一直幫蔡英文操控網軍，的確有聽說過他接觸韓國瑜陣營，但後來拒絕了。

新黨不分區立委候選人邱毅也說，楊蕙茹是謝長廷的愛將，且她上面一定有人給她下指令，提供資金。「楊蕙茹被起訴，証明綠營網軍確有其事」，民進黨中央一直有直屬蔡英文的網軍系統，是由蔡英文愛將徐佳青來指揮操作，楊蕙茹應該只是其中一個分支部而已。

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