華聞快遞／《遼寧省企業權益保護條例》2020年2月正式實施

▲遼寧省。（圖／CFP）

《遼寧》《遼寧省企業權益保護條例》明年2月正式實施

11月28日遼寧省人大常委會召開的新聞發布會上指出，遼寧依法保護企業和企業家合法權益、優化營商環境再發力，省十三屆人大常委會第十四次會議表決通過的《遼寧省企業權益保護條例》，將於2020年2月1日起正式實施。（中新社）

《福建》今年前10個月福州市城鎮新增就業人數達11.34萬人

福州市人社局指出，今年福州市通過調降社保費率、企業穩崗返還等方式，為全市企業減輕用工成本近14億元（人民幣）；1月至10月全市城鎮新增就業人數達11.34萬人，超額完成全年目標任務。（中新社）

《海南》海南爭取明年第二季逐步實施自貿港政策制度體系

2019中國企業家博鰲論壇2日在海南博鰲舉辦，海南省副省長沈丹陽在開幕式上致辭時表示，海南爭取明年第二季開始，可以把自貿港政策和製度體系逐步實施。（中新社）

《四川》成都年底前力爭實現企業開辦一日辦結

成都市市場監管局指出，《提升企業開辦便利度行動方案》經成都市政府審議通過。《方案》提到，在今年12月底前，全市範圍內企業開辦時間將力爭壓減至1個工作日（8個工作小時）內。相較於現在的5個工作日，企業開辦的時間將再次增速。（中新社）

▼四川省成都市。（圖／CFP）

《貴州》貴陽市設立科技創新引導基金總規模達25億元

貴陽市科技局與市工商產業投資集團有限公司2日簽署《貴陽市科技創新引導基金委託出資協議》，標誌著貴陽市科技創新引導基金正式設立。據悉，基金總規模達25億元（人民幣，下同），其中，政府財政性科技專項資金出資5億元，其他社會資本出資20億元。

《江西》前10月江西快遞業務量快速增長

1至10月，江西全省快遞服務企業業務量累計完成59228.33萬件，同比增長27.4%，高於全國平均增速1.4個百分點。其中，同城快遞業務量累計完成7352.73萬件，增長0.2%;異地快遞業務量累計完成51448.42萬件，增長32.7%;國際/港澳台快遞業務量累計完成427.18萬件，增長12.4%。（新華網）

《貴州》貴州省市場監管啟用「12315」平台

貴州省市場監管局表示，該局正式啟用「12315」平台，實現市場監管投訴舉報一個號碼對外、一個平台處理。今後，消費者撥打「12315」熱線或者登錄全國「12315」平台門戶網站，就可以向市場監管部門提出訴求。（新華網）

《北京》北京：電子停車設備拍違停功能將全市推廣

從12月1日起，北京市第三批道路停車改革將在門頭溝、房山、順義、大興、昌平、平谷、懷柔、密雲等9個區實施，北京全市範圍內全面實施道路停車電子收費，道路停車一律取消人工現場收費。（新華網）

▼北京市。（圖／CFP）