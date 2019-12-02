華聞快遞／成交206億元人民幣！北京頂級豪宅集中簽約　占前3年近7成

▲上海外灘燈光秀流光溢彩。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：成交206億元人民幣！北京頂級豪宅集中簽約 占前3年近7成

11個月賣出了前3年銷售額總量的70%！難以想像，在進入政策性住房時代、限競房和中古房廝殺激烈的北京房市，「4000萬元人民幣+」頂級豪宅市場簽約量卻迅速陡升。（中國經濟網）

《上海》：上海青浦綜合保稅區揭牌

上海青浦綜合保稅區2日揭牌，標誌著綜合保稅區這一開放層次最高、優惠政策最多、功能最齊全、手續最簡化的海關特殊監管區域正式落地青浦。（中新網）

《廣東》：前10個月深圳對「一帶一路」相關國家出口漲12.3%

深圳海關日前公佈，今年前10個月，深圳市進出口總值2.39兆元人民幣，其中出口1.35兆元，增長3.8%；對「一帶一路」相關國家和地區出口2698.1億元人民幣，增長12.3%。（經濟日報）

《四川》：成都新經濟釋放新活力

現在，成都新經濟集聚發展效應正逐漸釋放。成都新經濟企業從2年前的12.7萬家增加至35萬家，企業年度融資額從40億元人民幣增加到170億元人民幣。今年前三季，成都新經濟重點監測企業實現營業收入年增率增長28.36%。（新華網）

▲17個項目將入駐中瑞（重慶兩江）產業園。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：大陸發佈長三角一體化發展規劃 打造強勁活躍增長極

《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》1日公佈。作為完善大陸改革開放空間佈局的重大舉措，長三角一體化將同「一帶一路」建設、京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設相互配合。（中新社）

《天津》：2019京津冀（天津空港）保險國際論壇舉辦

2019京津冀（天津空港）保險國際論壇1日在天津空港開幕。本屆論壇以「中國保險業對外開放與開放的亞洲自保市場」為主題，就保險業對外開放、亞太自保發展與合作、大型企業「一帶一路」風險管理、航運保險以及中國壽險業對外開放政策等主題開展研討。（中新網）

《海南》：海南揭牌設立國際離岸創新創業（三亞）試驗區

海南1日揭牌設立國際離岸創新創業（三亞）試驗區，標誌著海南國際離岸創新創業示範區的建設邁出堅實一步。（中新網）

《重慶》：17個項目將入駐中瑞（重慶兩江）產業園

來自瑞士、德國、法國、俄羅斯等國家的17個項目成功進入2019年「中瑞（重慶兩江）產業園杯」國際創新創業大賽決賽，並於1日在重慶簽約入駐中瑞（重慶兩江）產業園。（中新網）

▼上海青浦綜合保稅區揭牌（圖／翻攝自中新網）