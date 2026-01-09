　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

20歲陸男撞死嬰兒被判「死緩」　奶奶崩潰：孫子的臉修復4小時

記者廖翊慈／綜合報導

江西景德鎮「一家三口被撞身亡案」於9日上午在景德鎮市中級人民法院一審宣判。法院認定，20歲肇事駕駛廖姓男子以極端超速方式在市區道路行駛，行為已構成「以危險方法危害公共安全罪」，判處死刑、緩期二年執行。該判決結果出爐後，引起全陸網震怒直呼，「三條人命何其無辜！」多條相關話題衝上微博熱搜總榜。

據《極目新聞》報導，宣判前一日，受害者家屬胡女士接受採訪時回憶，案發當天原本是再普通不過的一個家庭聚餐。她與丈夫提前準備好媳婦愛吃的飯菜，特地打電話請兒子、兒媳和未滿周歲的孫子回家吃飯，卻遲遲等不到人。胡女士表示，當時不斷撥打兒子的電話始終無人接聽，最後撥給兒媳，卻由對方父親接起電話，只簡短地要他們前往事故科處理，她當下仍以為是「兒子不小心撞到別人」，完全沒料到會是天人永隔的結局。

▲一家三口死前一刻。（圖／翻攝自微博）

▲一家三口死前一刻。（圖／翻攝自微博）

胡女士說，丈夫趕往現場後，她獨自留在家中等待消息，直到噩耗傳來，才明白一家三口全都沒了。提及當時打電話叫孩子們回家的情景，她數度停頓、哽咽表示，「我當時真的悔恨過，這種心情沒辦法形容。」

警方通報指出，案件發生於2024年10月2日18時42分，20歲的廖姓男子駕駛小型轎車行經景德鎮市昌江大道一處路段時，撞上正在過馬路的一家三口，造成未滿1歲的男童當場死亡，其母親王女經現場搶救無效死亡，父親胡男送醫後亦宣告不治。經鑑定，廖男並無酒駕、毒駕情形，但須負事故全部責任，隔日即因涉嫌犯罪被依法刑事拘留。

▲事發當下，廖男未肇逃，反而坐在車內抽菸。（圖／翻攝自微博）

▲事發當下，廖男未肇逃，反而坐在車內抽菸。（圖／翻攝自微博）

報導指出，罹難的一家三口分別為31歲的丈夫胡男、30歲的妻子王女，以及尚未滿周歲的兒子。警方調查顯示，廖男案發前與女友發生爭吵，吵架理由僅僅是爭論「鸚鵡學人講話的歷史有幾年」，情緒失控後在市區限速40公里的道路上高速行駛，車速一度飆升至逾120公里，最終釀成悲劇。

▲胡女士稱，必將討回公道。（圖／翻攝自微博）

▲胡女士稱，必將討回公道。（圖／翻攝自微博）

胡女士也透露，事發後一周的10月9日，原本是孫子的周歲生日，全家早已開始籌備周歲宴。她提供的畫面顯示，家中客廳仍擺著寶寶座椅，上頭放著孫子的照片，旁邊是兒媳替孩子準備好的周歲新衣，桌上則擺著奶瓶、食物與玩具。胡女士哽咽說，「新衣服他還沒來得及穿，也還沒嘗過人生的酸甜苦辣。」她至今仍會定期更換祭放的食物，無法接受孩子已不在人世的事實。

▲胡女士過世的孫子。（圖／翻攝自微博）

▲胡女士過世的孫子。（圖／翻攝自微博）

該案於2025年4月15日在景德鎮市中級人民法院一審開庭。檢方指出，被告廖男在市區道路嚴重超速行駛，明知行為可能造成嚴重後果仍放任發生，對公共安全構成重大威脅，依法應以「以危險方法危害公共安全罪」追究刑責。法院審理後，最終於9日上午作出一審判決，判處廖男死刑、緩期二年執行。

▲身亡的一家3口。（圖／翻攝自微博）

▲身亡的一家3口。（圖／翻攝自微博）

胡女士悲慟表示，對此結果無法接受，廖男家屬甚至絲毫不悔過，更直呼這不是人禍是天災，「他肇事後，竟然還說嬰兒頭真硬！三個人走得多慘！小孫子的臉要大體修復師修復四小時才好，死緩等於讓兇手活著出獄！」家屬拒收肇事方80萬元賠償（人民幣）及「出獄後養老」提議，宣布將申請抗訴，要求改判死刑立即執行。

判決結果曝光後，引發輿論兩極反應。超過九成網友認為，超速行為造成一家三口喪命，量刑仍難以撫平家屬傷痛，「超速222%等同於蓄意謀殺，居然還判緩刑！」也有法律界人士指出，法院係依據現行法規與案件事實作出裁量。

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

【1打2不公平！】橘貓被左右夾攻 打不贏直接氣到不理人XD

景德鎮超速肇事死刑緩期交通事故江西

