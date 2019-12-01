華聞快遞／11月PMI重回擴張區間　經濟運行企穩跡象逐漸顯露

▲瀋陽高新區與北京中關村共建園區。（圖／翻攝自中新網）

《北京》：11月PMI重回擴張區間 經濟運行企穩跡象逐漸顯露

大陸國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會11月30日發佈了中國採購經理指數。製造業PMI11月為50.2%，連續6個月低於臨界點後，重回擴張區間，非製造業商務活動指數為54.4%，處於4月份以來的高點。（經濟日報）

《遼寧》：京瀋合作新成果：瀋陽高新區與北京中關村共建園區

「2019京沈對口合作中關村企業瀋陽（渾南）行及簽約儀式暨第二屆京沈科創產業生態共同體峰會」30日在瀋陽市渾南區舉行。瀋陽高新區與中關村相關企業的6個共建專案舉行了簽約儀式，總投資達50多億元人民幣，代表了京沈對口合作的新成果，從而翻開了瀋陽高新區與北京中關村園區開展共建的新篇章。（新京報）

《黑龍江》：綏芬河「牽手」南沙：推動沿邊沿海自貿試驗片區協同發展

廣東—黑龍江自貿試驗區交流合作座談會及簽約儀式30日舉行，黑龍江自貿試驗區綏芬河片區與廣東自貿試驗區南沙片區正式簽署戰略合作框架協定，助推大陸沿邊地區與沿海地區的開放聯動。（中新網）

《湖南》：湖南「泛在電力物聯網」建設結碩果

大陸國網湖南電力宣佈湖南省智慧能源綜合服務平台30日正式上線運行，並介紹了湖南泛在電力物聯網建設發展情況。（中新網）

▲廣東—黑龍江自貿試驗區交流合作座談會及簽約儀式於30日舉行。（圖／翻攝自中新網）

《海南》：23家企業入駐海南生態軟體園 打造智慧醫療項目聚集區

以「數字大健康醫療新時空」為主題的大陸數位健康醫療大會30日在海南生態軟體園開幕。參會各方以數位健康、醫療資訊化為主體探索健康醫療產業發展新模式、新路徑，充分挖掘大資料、智慧化在健康產業領域的發展的潛能等。（中新網）

《廣東》：深圳已經完成鋪設超過1.3萬個5G基站

深圳5G產業聯盟成立大會30日舉辦，目前深圳已經完成鋪設超過1.3萬個5G基站，並將在明年完成4萬多個基站的鋪設，在大陸率先實現5G信號全覆蓋。（中新社）

《北京》：42個專案獲得2018年度海洋工程科學技術獎

由中國海洋工程諮詢協會主辦的協會第二屆理事會第四次會議暨2018年度海洋工程科學技術獎、傑出貢獻獎頒獎大會30日在北京舉行，42個專案獲得2018年度海洋工程科學技術獎。（中新網）

《山西》：山西專家獻智新型城鎮化建設：小城鎮聯結城鄉促進融合

以「統籌城鄉發展，加速新型城鎮化進程」為主題的專家與媒體面對面活動30日在山西太原舉辦。在此期間，專家圍繞城鎮化進程中的城鄉融合發展、古村落保護等話題進行交流，與會專家認為小城鎮發揮不可替代作用，對聯結城鄉、促進城鄉融合有較大意義。（中新網）

▼湖南「泛在電力物聯網」建設結碩果。（圖／翻攝自中新網）