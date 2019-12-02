　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／貴州全省發展1904萬畝林下經濟帶動188萬農村人口增收

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲貴州肇興侗寨。（圖／記者馬叔安攝）

▲貴州肇興侗寨。（圖／記者馬叔安攝）

《貴州》貴州全省發展1904萬畝林下經濟帶動188萬農村人口增收

今年以來，貴州省聚焦深度貧困地區大力發展林下經濟，截至11月15日，全省林下經濟發展面積達1904.43萬畝，產值190.17億元（人民幣，下同），預計今年全年比去年增加30%以上。（貴州日報）

《四川》知識產權融資服務平台啟動試運行

2019·天府知識產權峰會27日在成都舉行。開幕式上，基於區塊鏈技術的知識產權融資服務平台啟動試運行。該平台通過區塊鏈技術實現融資過程中數據資產多層穿透、資產信息實時全程監測，重塑融資服務產品信任機制，解決中小企業、銀行、增信機構、監管機構間的訊息不對稱問題。（四川日報）

《北京》豬肉雞蛋價格持續下降

最近一個月北京豬肉價格持續回落，11月末，豬肉日均上市量達到近1個月的最高點，肉價也回落至近1個月的最低點。一路走高的雞蛋價格也快速回落，超市散裝鮮雞蛋已回落至每斤6元以下。（北京日報）

《河北》河北邢台培育縣域特色產業集群

邢台縣域產業集群卻異軍突起，涌現出了數十個產業，數據顯示，今年前三季度，邢台市規模以上工業增加值同比增長9.8%。其中，43個縣域特色產業集群共完成工業增加值561.1億元，同比增長13.2%；實現營業收入2678.9億元，同比增長13.4%。（經濟日報）

▲▼河北省。（圖／CFP）

▲河北省。（圖／CFP）

《廣東》第十屆廣東現代農業博覽會交易額達62億元

第十屆廣東現代農業博覽會暨2019粵港澳大灣區國際農產品採購商峰會1日在廣州閉幕。官方統計數據顯示，本屆廣東農博會達成貿易交易額（含意向合同）62億元。（中新社）

《上海》上海自貿區新片區將探索區內資本自由流入流出和自由兌換

中共中央、大陸國務院印發的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》1日公佈，加快中國（上海）自由貿易試驗區新片區建設，以投資自由、貿易自由、資金自由、運輸自由、人員從業自由等為重點，推進投資貿易自由化便利化，打造與國際通行規則相銜接、更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區。（中新社）

《河南》大陸肉蛋奶總產量連續8年超1.4億噸

大陸肉蛋奶總產量連續8年穩定在1.4億噸以上，畜禽養殖綜合規模化率達到60.5%；畜產品抽檢合格率達到98.6%，質量安全水平處於歷史最好時期；全國畜禽糞污綜合利用率超過74%，綠色發展取得突破性進展。（人民日報）

《福建》去年福建省規上食品工業企業主營業務收入大陸全國第6

近年來作為福建省重要傳統支柱產業，食品工業穩健發展，2018年福建規模以上食品工業企業主營業務收入達6018.59億元，同比增長10.1%，大陸全國排名第6。（福建日報）

▼福建省。（圖／CFP）

▲▼福建省。（圖／CFP）

ET快訊
24歲女歌手爆自殘…爸PO文「她去做天使了」　彌留告別最新狀
楊冪「穿運動鞋」上台頒獎！網轟不尊重典禮…粉絲一看全怒了
快訊／凌晨騎機車誤上國道　男疑遭「7車追撞」肢體扭曲慘死
韓妞激推爆款都在這！IG最強美妝保養超特價
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

社會動盪衝擊　港府財政「15年來首赤字」第三季GDP縮2.9%

人民日報怒斥美方是「亂港最大黑手」：和14億中國人民作對！

華聞快遞／貴州全省發展1904萬畝林下經濟帶動188萬農村人口增收

廣州地鐵施工區塌陷「最深38米」…3人2車瞬間被吞噬！家屬控訴：人未救先回填

旺角深夜情況曝光　員警「全副武裝」街頭巡邏媒體民眾緊隨

快訊／高以翔水晶棺8點10分運抵上海航運中心　「中午搭機返台」粉絲淚別

影／「杭州直擊」要回家了！　高以翔水晶棺送往上海...粉絲淚崩追喊：不要走

車禍女屍褲子被脫！22歲男停屍間性侵…還想來「第二發」

7年情斷！「車遭噴紅漆」男被批負心漢　拍片澄清後風向大逆轉

黃埔、旺角入夜衝突！示威者破壞多間店家...港警射催淚彈驅散戒備

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

到越南品嚐道地路邊扁擔小吃！ 正宗「手沖」冰茶挑戰味蕾極限

陳意涵自曝剛交往會幫老公挖耳朵　對方無奈：挖完幾天聽不到聲音

曾莞婷健康亮紅燈凍卵「只存到兩顆」　醫生警告：再不凍也不用凍了

看誰先搖落！懵弟和朋友比賽甩硬幣　不知被騙狂搖1分鐘：為什麼不會掉

療癒系白胖龍貓被搔癢超享受！ 舒服到石化瞇眼...萌樣征服網❤

社會動盪衝擊　港府財政「15年來首赤字」第三季GDP縮2.9%

人民日報怒斥美方是「亂港最大黑手」：和14億中國人民作對！

華聞快遞／貴州全省發展1904萬畝林下經濟帶動188萬農村人口增收

廣州地鐵施工區塌陷「最深38米」…3人2車瞬間被吞噬！家屬控訴：人未救先回填

旺角深夜情況曝光　員警「全副武裝」街頭巡邏媒體民眾緊隨

快訊／高以翔水晶棺8點10分運抵上海航運中心　「中午搭機返台」粉絲淚別

影／「杭州直擊」要回家了！　高以翔水晶棺送往上海...粉絲淚崩追喊：不要走

車禍女屍褲子被脫！22歲男停屍間性侵…還想來「第二發」

7年情斷！「車遭噴紅漆」男被批負心漢　拍片澄清後風向大逆轉

黃埔、旺角入夜衝突！示威者破壞多間店家...港警射催淚彈驅散戒備

貨車倒車A後車自認沒事開走　女駕駛肇逃得吃罰單吊扣駕照

林俊傑又戴新錶　日本潮人聯手Hamilton的特殊款

尤里安／虛有其表？國軍後備部隊的戰力爭議

宜蘭李宗瑞！準消防員性侵5少女再拍裸照逼當「性奴」

2019年最強商管書　穩坐兩大電子書百大暢銷榜首

蕭敬騰幫小禎女兒剪瀏海！　「成果照出爐」…她看傻：不得了了

「柴柴牙醫師」舌頭狂鑽！堅持幫妹洗牙　牠氣到「呃呃呃」快爆炸

社會動盪衝擊　港府財政「15年來首赤字」第三季GDP縮2.9%

遭厄薛拉卡位　遊騎兵看準時機向洋基談交易安杜哈爾

婦臨櫃領15萬「給姪子投資」　銀行專員機警報警攔阻

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

7年情斷車遭噴漆！負心漢拍片大逆轉

快訊／高以翔水晶棺「中午搭機返台」

杭州直擊／高粉聚千燈河　想組團赴金寶山

點亮花海　高以翔最後一夜粉絲送別

先有雞還是先有蛋？找到答案了

寧波現場／女粉爆高以翔「暖舉」：晚上難過到睡不著

黃埔、旺角入夜衝突！港警到場戒備

寧波獨家／高以翔爸爸現身機場　不發一語快步離開

正妹景區扮「不倒翁」！素顏公開網推爆

每天灌5公升可樂！23歲妹瘦20公斤...醫師一看：慘了

狠爸拿鐵鎚家暴！女兒緊關房門護母…下秒門開了

寧波現場／疑似家屬現身　殯儀館「8支黑傘陣」嚴守

更多熱門

相關新聞

海口實施「租屋就可落戶」！

海口實施「租屋就可落戶」！

海口市27日公佈實施海南省內外居民落戶新政，明確租房居住在海口的省內外戶籍居民可落戶。對此，諸葛找房資料研究中心分析師國仕英表示，海口此類落戶政策頒佈後，將增加潛在購房需求，但在房地產市場調控高壓環境下，購房者觀望情緒濃厚，會謹慎入市，「在房地產政策未發生變化或放鬆跡象下，短期內不會對海口樓市有較大程度的影響。」

11月PMI重回擴張區間

11月PMI重回擴張區間

廈門成「海歸」創業熱門城市

廈門成「海歸」創業熱門城市

華聞快遞／浙江興建未來交通科創中心

華聞快遞／浙江興建未來交通科創中心

江津區2019年房交會下週五開幕

江津區2019年房交會下週五開幕

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

三重89妹霸凌！見警秒吐「情慾真相」下場慘了

高以翔爸媽「忍喪子之痛」選遺照！

影／回家了　高以翔水晶棺送往上海

爸爸抱女兒進女廁！　她傻眼：媽媽寧願站外面滑手機

館長怒轟陳小春：你全家滾回去中國

台用免簽報復？駐泰代表：台灣損失更大

D球人妻瞞老公私拍AV！當過童星…來片場驚呆眾人

22歲男性侵女屍…還想來「第二發」

歐陽娜娜悼念高以翔　網罵爆：妳最沒資格講

高以翔離世一片哀悼　女星「冷血發文」網氣炸

iPhone隱藏黑科技　點「耳朵」秒變監聽器

他敲飯店門竟聽到：誰啊…門開眼前全是「毛」

強度升級！入冬首波大陸冷氣團今晚報到

防彈V蹦跳上台！朴敘俊寵溺笑

越養越怪！毛孩非貓非狗　他驚：你是？

更多

最夯影音

更多
毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥

毛加恩公開「婚禮緬懷高以翔影片」　4分鐘影像每個笑容都是洋蔥
怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

怒轟搞台獨都垃圾！　郭董挺柯P：我們不能夠容忍台獨

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

正妹流利英文揭秘「一日護理師」實拍忙碌日常網致敬：鋼鐵英雄

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

超幸福？汶萊人一輩子不用繳稅 神級福利曝光！讀書、看病攏免錢

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

萬華壯碩女夜市上演全武行 持椅追打男怒罵「為什麼不吃飯」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面