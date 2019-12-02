華聞快遞／貴州全省發展1904萬畝林下經濟帶動188萬農村人口增收

▲貴州肇興侗寨。（圖／記者馬叔安攝）

《貴州》貴州全省發展1904萬畝林下經濟帶動188萬農村人口增收

今年以來，貴州省聚焦深度貧困地區大力發展林下經濟，截至11月15日，全省林下經濟發展面積達1904.43萬畝，產值190.17億元（人民幣，下同），預計今年全年比去年增加30%以上。（貴州日報）

《四川》知識產權融資服務平台啟動試運行

2019·天府知識產權峰會27日在成都舉行。開幕式上，基於區塊鏈技術的知識產權融資服務平台啟動試運行。該平台通過區塊鏈技術實現融資過程中數據資產多層穿透、資產信息實時全程監測，重塑融資服務產品信任機制，解決中小企業、銀行、增信機構、監管機構間的訊息不對稱問題。（四川日報）

《北京》豬肉雞蛋價格持續下降

最近一個月北京豬肉價格持續回落，11月末，豬肉日均上市量達到近1個月的最高點，肉價也回落至近1個月的最低點。一路走高的雞蛋價格也快速回落，超市散裝鮮雞蛋已回落至每斤6元以下。（北京日報）

《河北》河北邢台培育縣域特色產業集群

邢台縣域產業集群卻異軍突起，涌現出了數十個產業，數據顯示，今年前三季度，邢台市規模以上工業增加值同比增長9.8%。其中，43個縣域特色產業集群共完成工業增加值561.1億元，同比增長13.2%；實現營業收入2678.9億元，同比增長13.4%。（經濟日報）

▲河北省。（圖／CFP）

《廣東》第十屆廣東現代農業博覽會交易額達62億元

第十屆廣東現代農業博覽會暨2019粵港澳大灣區國際農產品採購商峰會1日在廣州閉幕。官方統計數據顯示，本屆廣東農博會達成貿易交易額（含意向合同）62億元。（中新社）

《上海》上海自貿區新片區將探索區內資本自由流入流出和自由兌換

中共中央、大陸國務院印發的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》1日公佈，加快中國（上海）自由貿易試驗區新片區建設，以投資自由、貿易自由、資金自由、運輸自由、人員從業自由等為重點，推進投資貿易自由化便利化，打造與國際通行規則相銜接、更具國際市場影響力和競爭力的特殊經濟功能區。（中新社）

《河南》大陸肉蛋奶總產量連續8年超1.4億噸

大陸肉蛋奶總產量連續8年穩定在1.4億噸以上，畜禽養殖綜合規模化率達到60.5%；畜產品抽檢合格率達到98.6%，質量安全水平處於歷史最好時期；全國畜禽糞污綜合利用率超過74%，綠色發展取得突破性進展。（人民日報）

《福建》去年福建省規上食品工業企業主營業務收入大陸全國第6

近年來作為福建省重要傳統支柱產業，食品工業穩健發展，2018年福建規模以上食品工業企業主營業務收入達6018.59億元，同比增長10.1%，大陸全國排名第6。（福建日報）

▼福建省。（圖／CFP）