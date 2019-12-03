華聞快遞／投入1000萬美元！華為在新加坡開設5G人工智慧實驗室

▲華為在新加坡開設5G人工智慧實驗室。（圖／路透）

《廣東》投入1000萬美元！華為在新加坡開設5G人工智慧實驗室

華為投入超過1000萬美元，打造的新加坡首個5G人工智慧（AI）創新實驗室，日前在樟宜商業園正式投入運營。該據悉，實驗室將聚焦於人才培訓、創新研究及中新合作三方面業務。（中新社）

《重慶》重慶市屬大陸國企控股西部航空 助力國際航空樞紐建設

海航集團與重慶渝富資產經營管理集團有限公司2日在重慶簽署《關於西部航空戰略重組協議書》，對西部航空有限責任公司進行股權重組。（中新社）

《北京》北京順義支持外資金融機構發展 落戶最高獎勵6000萬元人民幣

北京市順義區金融服務辦公室黨組書記、主任王卿2日在出席2019北京融資租賃產業國際論壇時，公布了《順義區支持外資金融機構發展辦法》 ，其中，內容包括吸引優質機構在順義落戶，對外資法人金融機構及具有獨立結算功能的分支機構，最高獎勵6000萬元（人民幣，下同）。（中新社）

《海南》海南爭取明年開始實施自貿港政策和制度體系

「2019中國企業家博鰲論壇」2日在海南博鰲舉辦，海南省副省長沈丹陽在開幕式上致辭時表示，海南爭取明年第二季開始，可以把自貿港政策和制度體系逐步實施。（中新社）

▲海南省副省長沈丹陽介紹自貿區（港）建設情況。（圖／中新社）

《山西》打造網上VR展館！第四屆山西文博會藉科技展示文化魅力

山西省政府日前透露，山西將運用虛擬現實技術，全景打造第四屆山西文博會網上VR展館，民眾可足不出戶在手機上身臨其境地體驗文博會現場的各個角落，打造「永不落幕」的山西文博會。（中新社）

《河北》石家莊橋西區掘金樓宇經濟 突出產業化專業化

橋西區近年來按照全市加快構建「4＋4」現代產業佈局的戰略決策部署，大力發展樓宇經濟，提升現代服務業檔次，推動經濟轉型的重要手段，全力打造「立起來」的產業聚集區。（河北新聞網）

《山西》山西以品牌強農 農博會招商引資簽約超300億

第六屆中國（山西）特色農產品交易博覽會日前在山西太谷開幕。此次農博會吸引全國各地多家農業企業赴會，截至目前，已達成合作項目119個，總投資額463.5億元，簽約額385.9億元。（中新社）

《湖南》湖南首家跨境電商產業鏈聯盟落戶長沙 帶動產業集聚

近年來，湖南從通關條件、平台建設、企業孵化等方面不斷優化跨境電商發展環境，目前已經形成了一批規模較大的跨境電商企業和競爭力較強的跨境電商平台。湖南省商務廳廳長徐湘平表示，湖南堅持主動為企業搞服務、解難題，以實際行動營造優良的營商環境，把湖南跨境電商產業園建成立足中部、輻射全國、面向全球的開放型產業集群區。（中新社）

▼湖南長沙市。（圖／視覺中國）