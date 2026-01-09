　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸住建部重罰央企...原因不明　中鐵五局遭停業整頓180日

▲大陸央企中鐵五局。（圖／CFP）

▲大陸央企中鐵五局。（圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸住房和城鄉建設部近期對央企中鐵五局祭出重罰，根據官方平台資訊，中鐵五局遭勒令停業整頓長達180日，期間不得以施工總承包特級資質承攬新案，但處分原因並未對外說明。值得注意的是，中鐵五局近年屢次因施工管理與安全問題遭地方監管單位點名，此次遭中央主管機關重手處分，其影響深受外界關注。

《央廣網》報導，日前，全國建築市場監管公共服務平台信息顯示，中鐵五局集團有限公司（中鐵五局）被住房和城鄉建設部實施停業整頓180日，決定時間為2025年12月16日，有效期至2026年6月14日。停業整頓期間，不得以建築工程施工總承包特級資質承攬新的工程項目，涉及的具體事由未公開。

▲大陸央企中鐵五局。（圖／CFP）

公開資訊顯示，這並非中鐵五局近年首次遭主管機關通報。中鐵五局旗下的中鐵五局集團機械化工程有限公司2024年10月在格庫鐵路七個泉站鐵路線路安全保護區內施工時，未遵守相關安全規範，導致電纜遭挖斷，構成鐵路交通一般事故。2025年4月10日，蘭州鐵路監督管理局對該公司處以6萬元人民幣罰款。

此外，海口市住建局2025年10月公佈建築工地文明施工「紅黑榜」，中鐵五局因其承建項目未落實「六個百分百」要求，施工現場環境管理不佳（美玉村碎石廠工地），遭列入黑榜名單。

根據中鐵五局官網介紹，中鐵五局隸屬全球500強企業中國中鐵股份有限公司，前身為鐵道部第五工程局，成立於1950年，1999年改制為現行體制。集團目前下轄多家子公司與境外機構，業務涵蓋鐵路、建築、公路、市政及水利水電工程，並持有多項施工總承包特級資質。

01/07 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

陸住建部重罰央企...原因不明　中鐵五局遭停業整頓180日

中鐵五局住建部停業整頓工安央企

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

東森廣場投籃趣，揪團來打球

