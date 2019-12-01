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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／海口實施「租屋就可落戶」！專家：短期對房市不會有較大影響

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▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲中國-東盟MBA創新創業合作委員會成立。（圖／翻攝自中新網）

《海南》：海口實施「租屋就可落戶」！專家：短期對房市不會有較大影響

海口市27日公佈實施海南省內外居民落戶新政，明確租房居住在海口的省內外戶籍居民可落戶。對此，諸葛找房資料研究中心分析師國仕英表示，海口此類落戶政策頒佈後，將增加潛在購房需求，但在房地產市場調控高壓環境下，購房者觀望情緒濃厚，會謹慎入市，「在房地產政策未發生變化或放鬆跡象下，短期內不會對海口樓市有較大程度的影響。」（中新網）

《安徽》：京港高鐵商合段、鄭阜高鐵開通 安徽實現「市市」通高鐵

京港高鐵商丘至合肥段、鄭州至阜陽高鐵1日正式開通運營。安徽省阜陽市、亳州市進入高鐵時代，至此，安徽省16個省轄市全部實現高鐵通達。（中新社）

《浙江》：紹興越城區委書記金曉明：巧借德國資源突圍新興產業

2019中德高端製造峰會30日在浙江紹興舉行。現場，紹興市越城區委書記金曉明談及，從首屆峰會顯現的溢出效應，到今年落地一系列中德合作項目，精準聚焦越城及紹興亟待突圍的新興產業，有信心在長三角一體化進程中搶先機。（中新網）

《雲南》：雲南德宏打造傣族古鎮 為大滇西旅遊環線建設添動力

2019德宏全域旅遊招商品牌記者會30日在雲南德宏州芒市舉行。相關部門、文旅專家、產業協會等代表齊聚一堂，聚焦「傣族古鎮」，探討德宏州文旅產業和全域旅遊發展，積極融入大滇西旅遊環線建設。（中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

▲雲南德宏打造傣族古鎮。（圖／翻攝自中新網）

《廣西》：中國-東盟MBA創新創業合作委員會成立

以「共用數字經濟，共贏絲路未來」為主題的第十九屆中國MBA發展論壇30日在廣西桂林市舉辦，來自大陸130餘所高校MBA師生500余名代表，以及緬甸駐南寧總領事梭岱南參加了此次盛會。（中新網）

《海南》：海南舉行港澳台企業投資合作大會

海南省港澳台企業投資合作大會30日在三亞舉行。來自香港、澳門、台灣近300家企業代表聽取海南自貿區（港）建設情況，共同探討商機和創業創新機會。（中新社）

《西藏》：中印亞東邊貿進出口總額持續增長

西藏日喀則市亞東邊貿管委會30日公佈，截至11月21日，2019年亞東縣邊境互市貿易額為11601.28萬元人民幣，年增率增長6.8%；中印亞東仁青崗臨時邊貿市場進出口總額為7356.3萬元人民幣，年增率增長17.9%。（中新社）

《青海》：青海今冬明春推出200余項文化旅遊活動

青海省今冬明春文化旅遊活動推介會30日在西寧舉行，該省推出以「冬遊大美青海、春覽國家公園」為主題的10大類200余項文化旅遊重點活動、100條文化旅遊精品線路、27項冬春季文化旅遊優惠措施。（中新網）

▼紹興越城區委書記金曉明。（圖／翻攝自中新網）

▲▼華聞快遞。（圖／翻攝自中新網）

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