　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

董事長又懸缺　海基會：人選確定會盡快召開董監事會

▲▼海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，對於董事長職位懸缺一事，海基會副秘書長、發言人黎寶文表示，一旦主管機關確定人選，海基會將馬上召開臨時董監事會議。

 董事長人選待陸委會公布

黎寶文提到，關於董事長人選，目前這個時間點，他們沒有什麼進一步的訊息可以提供，因為流程的先後順序是由主管機關，也就是陸委會先公布人選。

▼吳豊山已離開海基會。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼海基會董事長吳豊山。（圖／記者蔡紹堅攝）

黎寶文說，只要人選公布之後，海基會就會立即配合採取相關程序，「新任的董事長必須要由董監事會來選出，所以馬上就會辦理董監事會。」

董事長近年多次懸缺

海基會董事長一職近年已多次懸缺，2020年8月，剛就任海基會董事長一個多月的李大維突轉任總統府秘書長，當時由金仁寶集團創辦人許勝雄出面救火，代理董長一職，並且一代就代了兩年多，直到2023年2月李大維回鍋海基會後，他才卸下代理董事長一職。

▼金仁寶集團創辦人許勝雄（左）。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼三三會112年度7月份例會邀請慈濟基金會副執行長何日生，以「善經濟」為題發表專題演講，工商界大老林伯豐、許勝雄、林明儒、吳亦圭等都出席聆聽。圖為金寶電子董事長許勝雄、陽信銀行集團董事長陳勝宏。（圖／記者湯興漢攝）

2024年7月，擔任海基會董事長正好滿一個月的鄭文燦因涉入收賄案主動請辭， 同樣是由許勝雄出面救火，接下代理董事長一職，直到11月吳豊山就任。

人選早已確認只待公布

吳豊山宣布辭任之前曾透露自己是「欣然禪讓」，代表總統賴清德應是已有屬意的人選。

此外，外界盛傳將接下董事長一職的蘇嘉全，也已在1月5日辭去台日關係協會會長一職，預料此次懸缺大概不會太久，新任董事長有望在春節的台商聯誼活動前就任，在聯誼活動上與返台過年的台商們把酒言歡。

▼蘇嘉全傳將接任海基會董座。（圖／記者徐文彬攝）

▲▼游錫堃新書發表,蘇嘉全 。（圖／記者徐文彬攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
473 2 2536 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／川普宣布：取消對委內瑞拉第2波攻擊
國1安全網被破壞！　國道警認了：剪洞拍違規
台南跟進免費營養午餐！黃偉哲轟蔣萬安：打開潘朵拉盒子
「抱著愛妻直到斷氣」未聯絡兄弟分房產！殘酷真相律師哭了
「台南最大尾」追捕1年抓到了　爽曬日光浴中彈倒地
快訊／鄧愷威忍痛婉謝WBC徵召！
快訊／七期豪宅虐殺判決出爐！
快訊／曹西平靈堂布置完成　「狂熱」擺設曝光
斥資3億元！台鋼雄鷹「皇鷹學院」宿舍首曝光
三寶擊落網紅168萬杜卡迪！　驚人修車費曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

武漢男子在「地鐵內裸體」　目擊者：他突然在車廂內脫衣服

董事長又懸缺　海基會：人選確定會盡快召開董監事會

川普稱任內「習近平不敢打台灣」　陸外交部回擊：是中國人自己的事

陸單親媽柬埔寨尋子一個月　最後視訊兒子按「酒窩」暗示「救我」　

20歲陸男撞死嬰兒被判「死緩」　奶奶崩潰：孫子的臉修復4小時

陸住建部重罰央企...原因不明　中鐵五局遭停業整頓180日

染髮被老師壓地「強制剃頭」　陸高中生掙扎站起「馬上又遭壓制」

陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕　再發影片證平安

紅果2025年度「短劇」出爐！　TOP1創平台分帳紀錄7182萬元

泡泡瑪特馬年盲盒線上開賣　8款毛絨掛飾...Labubu、星星人等IP大集合

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

武漢男子在「地鐵內裸體」　目擊者：他突然在車廂內脫衣服

董事長又懸缺　海基會：人選確定會盡快召開董監事會

川普稱任內「習近平不敢打台灣」　陸外交部回擊：是中國人自己的事

陸單親媽柬埔寨尋子一個月　最後視訊兒子按「酒窩」暗示「救我」　

20歲陸男撞死嬰兒被判「死緩」　奶奶崩潰：孫子的臉修復4小時

陸住建部重罰央企...原因不明　中鐵五局遭停業整頓180日

染髮被老師壓地「強制剃頭」　陸高中生掙扎站起「馬上又遭壓制」

陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕　再發影片證平安

紅果2025年度「短劇」出爐！　TOP1創平台分帳紀錄7182萬元

泡泡瑪特馬年盲盒線上開賣　8款毛絨掛飾...Labubu、星星人等IP大集合

玉山一早下雪了！排雲山莊測得零下3度　芬蘭、韓國2山友成功登頂

亞洲區域需求維持高檔　昱台12月營收月增2.8%、年減15.89%

放下創業夢想加入房仲業　鄭偉祥收入翻倍找回人生平衡

快訊／川普：取消對委內瑞拉第2波攻擊

台灣正式邁入超高齡社會　石崇良提4對策：健保「論價值」給付

中部以北明晨「最冷剩7度」　下周二前高山有機會降雪

太子集團陳志落網！　柬埔寨副總理揭逮捕內幕：柬中聯手密查數月

支持營養午餐免費　陳亭妃：免費只是起點品質一定要跟上

月休10天還能年收百萬！永慶房屋黃國一：完善福利才是年輕人的圓夢職涯

偷吃人妻！渣夫認了「每周嘿咻2次」　還10次衝摩鐵滾床

【被逮也要吃】吸毒犯買3顆肉包9秒落網！　老闆媽淡定「看全程」繼續忙

大陸熱門新聞

開直播嗆習近平　中共「國師」李毅驚傳被抓走了！

陸民眾玉石山淘寶人手一袋「綠石」 官方稱沒價值：此前礦洞廢渣

陸圍棋選手戴「AI眼鏡」豪取7連勝 遭檢舉後「摘鏡」吞4連敗

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」押回中國

陸傳鼻病毒確診率大增　無特效藥、疫苗

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

陸21歲銀樓老闆「尾牙發黃金給員工」

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕 再發影片證平安

家長放任幼童「尿布扔海底撈火鍋」

12歲男童套2泳圈　仍溺斃100cm水池

女乘客被阿北揮拳狠K　老闆沒安慰反開除她

「柬埔寨流浪網紅」首親吐流落街頭原因

紅果2025年度短劇出爐！TOP1創千萬紀錄

更多熱門

相關新聞

鋁合金龍頭廠下市！董座誆1.2億遭收押起訴

鋁合金龍頭廠下市！董座誆1.2億遭收押起訴

曾是鋁合金熔煉大廠的「廷鑫興業」已於2024年下市，董事長顏德新卻捲入證券詐偽、財報不實、背信等案件，他對外佯稱擁有16億存貨，導致被害公司交付1.2億資金，結果錢都被顏挪作他用。顏德新去年12月遭台中地檢署聲押獲准，全案近日火速偵結起訴。

即／立德電子持股遭盜賣1.7億　檢搜索約談董座父子

即／立德電子持股遭盜賣1.7億　檢搜索約談董座父子

吳豊山請辭海基會董事長　國台辦：歡迎以個人身份訪陸

吳豊山請辭海基會董事長　國台辦：歡迎以個人身份訪陸

邱垂正：大陸「只讓藍委去」不讓海基會去

邱垂正：大陸「只讓藍委去」不讓海基會去

吳豊山請辭海基會董事長的謎團？

吳豊山請辭海基會董事長的謎團？

關鍵字：

海基會董事長海基會董座董監事會議

讀者迴響

熱門新聞

祖雄不滿「佳娜妹妹」白吃白住　姊妹失控大打出手

失聯飛官辛柏毅「傳話」曝光　家屬淚崩

基隆鐵路街驚見泰籍變性人賣淫　皮條客下場慘曝光

地瓜球「要分5包裝」　老闆回1句氣走對方

獨／蕭煌奇老婆「疑是正妹寵物訓練師」正面照曝

吃軟不吃硬的三大星座！

海巡署搜救辛柏毅畫面曝　小姨子淚崩：姊夫說左手被卡住

AV女優「拒跟大30歲男子嘿咻」　竟被跟騷20年

《蔣中正日記》解密「內容超色情」　詳載每日想愛愛過程

地下驚現清代軍械庫！台南出土「武器鏽塊」揭百年前防禦布局

以為腸胃炎！急診醫聽他「虛弱吐3字」臉色變了

全台最大「我家牛排」插旗高雄

威力彩21槓開詭連號　二獎一注獨得

尾牙中1萬！同事「天天逼問請飲料」網曝1招反擊

分泌物冒泡！醫驚見「一直有蟲在跑」她嚇傻　超綠關係曝

更多

最夯影音

更多
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」
Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面