董事長又懸缺　海基會：人選確定會盡快召開董監事會

▲海基會副秘書長、發言人黎寶文。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會董事長吳豊山已於去年12月31日離任，對於董事長職位懸缺一事，海基會副秘書長、發言人黎寶文表示，一旦主管機關確定人選，海基會將馬上召開臨時董監事會議。

董事長人選待陸委會公布

黎寶文提到，關於董事長人選，目前這個時間點，他們沒有什麼進一步的訊息可以提供，因為流程的先後順序是由主管機關，也就是陸委會先公布人選。

▼吳豊山已離開海基會。（圖／記者蔡紹堅攝）

黎寶文說，只要人選公布之後，海基會就會立即配合採取相關程序，「新任的董事長必須要由董監事會來選出，所以馬上就會辦理董監事會。」

董事長近年多次懸缺

海基會董事長一職近年已多次懸缺，2020年8月，剛就任海基會董事長一個多月的李大維突轉任總統府秘書長，當時由金仁寶集團創辦人許勝雄出面救火，代理董長一職，並且一代就代了兩年多，直到2023年2月李大維回鍋海基會後，他才卸下代理董事長一職。

▼金仁寶集團創辦人許勝雄（左）。（圖／記者湯興漢攝）



2024年7月，擔任海基會董事長正好滿一個月的鄭文燦因涉入收賄案主動請辭， 同樣是由許勝雄出面救火，接下代理董事長一職，直到11月吳豊山就任。

人選早已確認只待公布

吳豊山宣布辭任之前曾透露自己是「欣然禪讓」，代表總統賴清德應是已有屬意的人選。

此外，外界盛傳將接下董事長一職的蘇嘉全，也已在1月5日辭去台日關係協會會長一職，預料此次懸缺大概不會太久，新任董事長有望在春節的台商聯誼活動前就任，在聯誼活動上與返台過年的台商們把酒言歡。

▼蘇嘉全傳將接任海基會董座。（圖／記者徐文彬攝）

