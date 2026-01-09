　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸單親媽柬埔寨尋子一個月　最後視訊兒子按「酒窩」暗示「救我」　

▲葉文斌最後一次和媽媽視訊時，按壓酒窩的動作疑似是在暗示「救我」。（圖／翻攝極目新聞）

▲葉文斌最後一次和媽媽視訊時，按壓酒窩的動作疑似是在暗示「救我」。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名19歲青年葉文斌去（2025）年疑似遭誘騙出境後失聯，其母親費女士獨自赴柬埔寨尋子長達一個月卻無功而返。過程中，費女士接連收到疑似轉賣、索要條件交換的匿名訊息，真偽難辨。她回顧最後一次母子視訊畫面，葉文斌刻意按壓臉部「酒窩」的動作，疑似在暗示「救我」，讓費女士傷透了心。

《極目新聞》報導，2025年7月，19歲小伙葉文斌以「同學邀約到南昌玩」為由離家，輾轉途經雲南、廣西等地後行動軌跡指向柬埔寨，具體位置不明。同年12月，葉文斌母親費女士隻身趕赴柬埔寨尋子。

▲獨自前往柬埔寨一個月找尋兒子的費女士。（圖／翻攝極目新聞）

▲獨自前往柬埔寨一個月找尋兒子的費女士。（圖／翻攝極目新聞）

費女士返國後表示，自己在柬埔寨期間曾接獲匿名訊息，對方聲稱葉文斌已遭轉賣、甚至傷殘，並要求她先下架網路上的尋子影片再「對接找人」，但相關線索始終無法查證。她在當地四處張貼尋人啟事，前往金邊、西港、七星海等地詢問，卻始終未能掌握兒子的確切下落。

回顧兒子失聯前的經過，費女士指出，葉文斌自稱與同學前往南昌遊玩，後續卻接連出現行蹤異常與定位不斷變動的情況，最終在8月初完全失聯。根據警方調查顯示，葉文斌曾與同伴入住廣西靖西市一間飯店後前往邊境口岸，行李卻遺留在房內，去向成謎。

▲費女士發現網路上流傳疑似是葉文斌被當「豬仔」販賣的資訊。（圖／翻攝極目新聞）

▲費女士發現網路上流傳疑似是葉文斌被當「豬仔」販賣的資訊。（圖／翻攝極目新聞）

令費女士難以釋懷的是，最後一次母子視訊中，兒子拒絕展示同伴與周邊環境，但在畫面中按著臉部「酒窩」，事後有網友提醒，該動作可能象徵「救我」，是在打暗號，讓她回想起兒子過往從未有此舉動，懷疑當時已身陷危險。

隨後，網路社群便流出疑似轉賣資訊，內容標註姓名、年齡與金額，照片中人物與葉文斌相符，且身上處處可見傷痕。該訊息不久後即被下架，進一步加深費女士的憂慮。

費女士已將相關線索提供警方，警方表示仍在持續調查中，並呼籲外界若掌握確切資訊，應儘速通報警方或家屬。

20歲陸男撞死嬰兒被判「死緩」　奶奶崩潰：孫子的臉修復4小時

陸住建部重罰央企...原因不明　中鐵五局遭停業整頓180日

染髮被老師壓地「強制剃頭」　陸高中生掙扎站起「馬上又遭壓制」

陸「武統派國師」李毅「自呼巴掌」諷拿不下台灣傳被捕　再發影片證平安

紅果2025年度「短劇」出爐！　TOP1創平台分帳紀錄7182萬元

泡泡瑪特馬年盲盒線上開賣　8款毛絨掛飾...Labubu、星星人等IP大集合

陸圍棋選手戴「AI眼鏡」豪取7連勝　遭檢舉後「摘鏡」吞4連敗

中國版「OpenAI」智譜港股上市　陸連續兩間大型AI公司登陸港交所

地鐵暴力！女乘客被阿北揮拳狠K　老闆沒安慰反開除她

關鍵字：

葉文斌失聯柬埔寨尋子販賣詐騙豬仔電詐集團

