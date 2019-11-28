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吳敦義批東廠復辟　羅文嘉嗆：不要只想著自己做院長！民主要留給下一代

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記者蔣婕妤／台北報導

針對反滲透法，國民黨主席吳敦義批評民進黨是東廠復辟，要打壓在野黨。對此，民進黨祕書長羅文嘉反嗆，要吳敦義記得民主應該要留給下一代，不要只想著自己的院長位子。

民進黨立法院黨團25日提出反滲透法草案，力拚在29日就逕付二讀，時間相當倉促。國民黨27日下午召開中常會，吳敦義在會中表示，民進黨利用共諜案強推反滲透法，殘害人民自由，其實就是過去「中共代理人法」的借屍還魂，甚至根本是東廠復辟，若真的強推，台灣哪裡還有民主自由？

對於吳敦義說法，羅文嘉強調，台灣遭受境外勢力滲透早就不是一天兩天的事，就連澳洲都通過代理人，更何況台灣面對中國大陸威脅如此急迫。反滲透法法案不好訂，因為要防止社會面對各種滲透，法案要如何完備，不要被濫用，需要好好討論，但絕對不是不需要法律。就連美國、澳洲也有相關法案。

▲羅文嘉。（圖／記者黃克翔攝）

▲羅文嘉。（圖／記者黃克翔攝）

羅文嘉批評，吳敦義有兩個問題，第一個是國民黨的不分區名單毫無國安考慮，把全民都認為不該放進去的人放進去，就連有一次機會也不願意改。第二，全世界都辛苦的在位國安和民主自由努力，吳敦義卻忽視，就像香港的年輕人願意不顧生命危險走上自由，都顯示民主的可貴。

羅文嘉說，像是吳敦義這一代的政治人物，應該把民主留給下一代，不要只想著自己的院長位置，自己擺自己人，忘了孩子需要跟我們一樣的民主環境。

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