　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

肯定川普簽訂香港人權法　賴清德：台灣不能讓傾中路線當選

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲賴清德呼籲不能讓傾中路線當選。（圖／記者鄧木卿攝）

▲賴清德上午到潭子區，受到民眾熱情歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨副總統參選人賴清德28日上午到台中市潭子區，和立委參選人洪慈庸一起參拜潭水亭觀音媽時表示，他非常肯定美國總統川普簽訂的香港人權法，台灣人民應該看到香港人民爭取民主自由的決心，因此在明年大選，台灣不能讓傾中路線的人當選，才能好好守護台灣。

▲賴清德呼籲不能讓傾中路線當選。（圖／記者鄧木卿攝）

▲支持民眾向賴清德索取簽名。（圖／記者鄧木卿攝）

賴清德今天到台中市幫立委參選人洪慈庸、蔡其昌和翁美春等人站台並陪同掃街，向鄉親們推薦黨籍優秀人才，在潭水亭參拜觀音媽祖時受訪表示，他覺得香港反送中事件中，美國的動作舉足輕重，除了國會參、眾兩院支持香港之外，川普也代表行政部門簽訂香港人權法，他覺得對於香港後續發展應該是很好的。

▲賴清德呼籲不能讓傾中路線當選。（圖／記者鄧木卿攝）

▲賴清德大力推薦洪慈庸。（圖／記者鄧木卿攝）

賴還說，香港人民爭取民主、自由、人權的決心，在整個抗爭過程和區議員選舉當中，可以看得出來人民的意志跟未來努力的方向，民主世界都應該要支持香港，跟香港人民站在一塊，他也希望台灣民眾能夠關心香港，支持香港人追求自由、民主、人權，同時，台灣也應該要好好維護民主，跟民主自由國家站在一起，最重要的是，在這場選舉當中，絕對不能夠讓傾中的路線在台灣發生，一定要讓守護台灣的團隊高票當選。

至於大陸疑似共諜王立強一事，賴清德說，王到底是共諜還是詐欺犯，都不必聽一面之詞，也不必馬上採取態度，不妨等友邦包括澳洲、歐洲或是美國等國家做進一步的情報分析，公布證據之後，相信國人或國際社會都會看得更清楚。

►生火了！連我媽都用到發光

ET快訊
寧波現場／高以翔靈堂外「多名特警突現身」　殯儀館員工曝遺體現
黑五購物節「這款iPhone」新機下殺4.1折！只要1萬69
高以翔遺體運回台可能形式曝光！前航空業人員揭密「運送SOP」
高以翔連續工作17hrs猝死　大陸官方發聲明：藝人要學會自我
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

反滲透法有望逕付二讀　親民黨喊話：政院也應提版本

王獻極衝上台鬧場「來踹我」⋯柯文哲致詞中斷怒轟：欠扁的人

肯定川普簽訂香港人權法　賴清德：台灣不能讓傾中路線當選

快訊／「佈憲」壓制藍襯衫禿頭男惹怒韓國瑜　憲指部滅火1420急開記者會

連任後可能「蔡習會」？蔡英文：對兩岸和平穩定都會考慮

北市府上訴太陽花國賠案　柯文哲：徐國勇也不敢不上訴

羅文嘉敷青春面膜獻出第一次：民主要「呵護」

太陽花國賠案北市將上訴！黃國昌「邀黃珊珊辯論」：請柯文哲三思

十句話瞭解韓國瑜「內心世界」　時代力量女神籲：遏止歧視言論

民進黨團力推《反滲透法》　邱垂正：陸委會支持立法

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

高以翔錄《追我吧》難度超高　操到雨中繼續錄影

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

震驚高以翔驟逝！　小鬼聞噩耗心碎：他還很年輕

高以翔生前最後畫面曝光　錄製前和粉絲揮手...4天前才出席《金雞獎》

韓爆新金句：得民調者得痔瘡！高嘉瑜狠酸「可能是有感而發」

反滲透法有望逕付二讀　親民黨喊話：政院也應提版本

王獻極衝上台鬧場「來踹我」⋯柯文哲致詞中斷怒轟：欠扁的人

肯定川普簽訂香港人權法　賴清德：台灣不能讓傾中路線當選

快訊／「佈憲」壓制藍襯衫禿頭男惹怒韓國瑜　憲指部滅火1420急開記者會

連任後可能「蔡習會」？蔡英文：對兩岸和平穩定都會考慮

北市府上訴太陽花國賠案　柯文哲：徐國勇也不敢不上訴

羅文嘉敷青春面膜獻出第一次：民主要「呵護」

太陽花國賠案北市將上訴！黃國昌「邀黃珊珊辯論」：請柯文哲三思

十句話瞭解韓國瑜「內心世界」　時代力量女神籲：遏止歧視言論

民進黨團力推《反滲透法》　邱垂正：陸委會支持立法

反滲透法有望逕付二讀　親民黨喊話：政院也應提版本

ITZY、TXT加入13組超狂表演陣容！2019MAMA獨家直播就在《ETtoday》

「蘆竹國民運動中心」試營運！12/16前200堂運動課免費上

12/1起赴陸交流要先登錄⋯旅行業者坦言：「營業額恐少上億元」

【廣編】牛頭牌炊具　業界首創鍋具服務中心

紐時：川普簽香港法案釋重要訊號　美中貿易談判大致底定

特斯拉Cybertruck電動皮卡深入森林　探險＆露營都上手

家庭主婦咳1個月...罹肺癌二期　醫揪「致病兇手」：患者9成不菸

北監公務員進人事系統竄改編制為「典獄長室」　輕判緩刑2年

榮民夫送醫秒返台等領半俸　陸妻開門看到「還活著」淡定走人

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

政治熱門新聞

王立強出庭影片曝光！打臉綠委「化名說」

自由時報民調：蔡49.95％、韓19.49％

館長宣布退出格鬥界、國軍訓練不做了

憲兵壓制禿頭藍襯衫男！韓國瑜跳腳　網喊心虛

韓國瑜老用痔瘡下體比喻　鄧惠文：極度焦慮

李佳芬賣房漏報稅挨罰122萬　韓辦：小老百姓都會遇到

張善政：韓國瑜繼續當市長要什麼沒什麼

蔡正元403字騙子門　喊話蔡英文

政戰將級人事異動名單外洩　國防部長震怒

「蔡習會」拚歷史定位？　蔡英文：滿誘惑的

「蔡賴配」民調領先30.46％民進黨回應了

巴拿馬前總統收北京43億使台巴斷交

賴清德維持身材的秘訣曝光！

蔡正元：林佳龍家族是「共諜共犯」

更多熱門

相關新聞

蔡英文回應蔡習會：對兩岸和平會考慮

蔡英文回應蔡習會：對兩岸和平會考慮

針對美國總統川普簽署「香港人權與民主法案」，總統蔡英文受訪提到，這對香港人是個鼓勵，讓他們覺得自己不孤單，也希望香港人民繼續加油；另外針對「蔡習會」的可能性，蔡英文也說「為了兩岸維持和平穩定是有益處的話，我相信任何的領導人都會去考慮。」

羅文嘉直接敷青春面膜獻出第一次

羅文嘉直接敷青春面膜獻出第一次

柯文哲槓卓榮泰：嫌票多

柯文哲槓卓榮泰：嫌票多

住院說挨轟　蔡英文：說善言才有「善政」

住院說挨轟　蔡英文：說善言才有「善政」

葉匡時「不知中央急啥」 內政部嗆：不能因市長請假就停擺

葉匡時「不知中央急啥」 內政部嗆：不能因市長請假就停擺

關鍵字：

2020大選賴清德2020台中市立委洪慈庸

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高以翔16秒節目畫面瘋傳…漸漸跑不動！

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

高以翔遺體若返台專機千萬起跳

沒空刻印章！媽幫訂做「軟萌復刻版」臉紅爆

高以翔「哥哥」淚崩呼喊：這麼拼幹什麼！曝最後傳訊

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔猝逝驚見恐怖巧合！買墓地刻字「死在中國」

韓國男旅遊被陌生人借錢　7天後戶頭多8億

高以翔哥哥傳奔大陸處理後事！

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

科學家挖到冰凍1萬8000年生物

獨／高以翔猝逝...小馬揭賣命錄影血淚史「險被分屍」！

目睹高以翔送命…辰亦儒悲：我們都陪著你

高以翔和藍鈞天開心合照隔2天猝死！他狂打電話「只等到死訊」

更多

最夯影音

更多
高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損

高以翔「心臟驟停3分鐘」猝死！　醫授CPR4步驟：8分鐘確定腦受損
老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

快訊／高以翔大陸錄影猝死！享年35歲　「急救3小時」宣告不治

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

鯊魚兇猛嗜血？專家破刻板印象 超驚險實驗證實「對人血無感」！

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

上課穿拖鞋還吃東西、速讀熱炒菜單 韓國人分享來台5年「五大台化習慣」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面