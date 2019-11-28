肯定川普簽訂香港人權法　賴清德：台灣不能讓傾中路線當選

▲賴清德上午到潭子區，受到民眾熱情歡迎。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

民進黨副總統參選人賴清德28日上午到台中市潭子區，和立委參選人洪慈庸一起參拜潭水亭觀音媽時表示，他非常肯定美國總統川普簽訂的香港人權法，台灣人民應該看到香港人民爭取民主自由的決心，因此在明年大選，台灣不能讓傾中路線的人當選，才能好好守護台灣。

▲支持民眾向賴清德索取簽名。（圖／記者鄧木卿攝）

賴清德今天到台中市幫立委參選人洪慈庸、蔡其昌和翁美春等人站台並陪同掃街，向鄉親們推薦黨籍優秀人才，在潭水亭參拜觀音媽祖時受訪表示，他覺得香港反送中事件中，美國的動作舉足輕重，除了國會參、眾兩院支持香港之外，川普也代表行政部門簽訂香港人權法，他覺得對於香港後續發展應該是很好的。

▲賴清德大力推薦洪慈庸。（圖／記者鄧木卿攝）

賴還說，香港人民爭取民主、自由、人權的決心，在整個抗爭過程和區議員選舉當中，可以看得出來人民的意志跟未來努力的方向，民主世界都應該要支持香港，跟香港人民站在一塊，他也希望台灣民眾能夠關心香港，支持香港人追求自由、民主、人權，同時，台灣也應該要好好維護民主，跟民主自由國家站在一起，最重要的是，在這場選舉當中，絕對不能夠讓傾中的路線在台灣發生，一定要讓守護台灣的團隊高票當選。

至於大陸疑似共諜王立強一事，賴清德說，王到底是共諜還是詐欺犯，都不必聽一面之詞，也不必馬上採取態度，不妨等友邦包括澳洲、歐洲或是美國等國家做進一步的情報分析，公布證據之後，相信國人或國際社會都會看得更清楚。

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