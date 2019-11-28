快訊／「佈憲」壓制藍襯衫禿頭男惹怒韓國瑜　憲指部滅火1420急開記者會

▲陳宜民質疑憲兵影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

憲兵指揮部26日於臉書PO出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，一名穿著藍襯衫的禿頭男子遭逮補趴在地上，外型與國民黨總統候選人韓國瑜神似，疑似影射韓國瑜就是「匪諜」。對此，憲指部28日中午發出採訪通知，表示28日下午2點30分將於憲兵指揮部忠貞營區召開記者會，針對憲兵「製播保防單元劇」進行說明。

憲兵指揮部26日晚間在臉書預告，由憲兵官兵編劇及參與演出的保防單元劇「佈憲」，將於11月28日隆重獻映，但遭國民黨立委陳宜民在臉書貼出一張「佈憲」單元劇的劇照，並指圖中遭逮捕的人士外觀與國民黨總統候選人韓國瑜神似，質疑影射韓國瑜就是「匪諜」。

陳宜民指出，「中華民國憲兵指揮部」臉書粉絲團於26日貼出一張「佈憲」保防單元劇的劇照，圖中遭逮捕的人士外觀與韓國瑜神似，質疑影射韓國瑜就是「匪諜」，痛批國防部違反行政中立，讓台灣花數十年的「軍隊國家化」破功，民主倒退嚕。不過，該篇照片已在晚間10點左右刪除。

▲陳宜民質疑憲兵影射韓國瑜是匪諜。（圖／陳宜民辦公室提供）



憲兵指揮部27日回應，憲指部製播108年具憲兵特色之保防單元劇，以宣導保防安全觀念，鞏固官兵心防，自3月起即依共諜案例改編為單元劇劇本，將劇情定名為「佈憲」，並由官兵擔任演員，歷時8個月的討論及拍攝，旨在探究中共對現（退）役官兵的吸收手法，提醒國軍官兵注意保密防諜警覺。

憲兵指揮部說明，劇中演員均由官兵選角擔任，並經當事人同意扮演相關角色，並無做其他設定，請外界勿過度臆測或做政治解讀，並關注劇情教育意涵。

憲兵指揮部強調，憲指部堅守行政中立、軍隊國家化的立場，奉行保國衛民職責，籲請國人放心。

其他人看了這些．．．

►當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他

►沒必要操作高度不確定性議題 蔡英文低調面對共諜案

►王立強本名李志榮？ 林飛帆：更扯又來了！吉！都吉！

更多熱門新聞．．．

►蔡英文指示國安局赴澳洲調查 國安人士：冒出「肉粽頭」確實珍貴

►綠營操作亡國感？張善政質疑：蔡英文故意讓共諜案無法釐清

►共諜案是「黑韓詐騙大戲」 孫大千列4角色批：2020年版319槍擊案

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

