綠營操作亡國感？張善政質疑：蔡英文故意讓共諜案無法釐清

▲國民黨副總統候選人張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

共諜案持續延燒，國民黨副總統參選人張善政26日上午表示，此事很多邏輯不合理之處，希望蔡政府不是只做表面動作，把事情查個水落石出，否則「繼續抹黑、故意不能澄清的方式，即使當選也是非常恥辱的紀錄，用不光明的手段選上總統，歷史上會記你一筆。」

張善政提到，希望政府有進一步實質動作，聽說蔡政府昨日已派人到澳洲去訪談王立強，但對岸也公布說王立強是詐欺犯，蔡政府要客觀蒐集所有情資，是否也應派人到對岸去取得資料，確認中共是隨便講講還是真有其事，做的周延完整且有具體進展，而不是把人攔截下來，沒有進展、只是做秀。

張善政說，若蔡英文民調真的領先韓國瑜兩成，應該可以大氣度展現總統該有的格局，而不是用國家機器謠言抹黑打壓對手。

韓國瑜競選總部副總幹事周錫瑋表示，策略小組很早就知道會有新版「兩顆子彈」（319槍擊案），從民進黨政府修國安法、中共代理人法到最近反滲透法，很明確的就是要製造大家的恐懼、製造將來抹紅國民黨團隊的最好的藉口。

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