共諜案是「黑韓詐騙大戲」　孫大千列4角色批：2020年版319槍擊案

▲孫大千。（資料照／記者張榮恩攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨總統候選人韓國瑜捲入澳洲「共諜案」，遭指收取中國大陸資金。對於總統蔡英文說，國安單位對案情都有掌握，韓國瑜競選辦公室副執行長孫大千日前砲轟是在鬼扯；他再批，這一部「跨國黑韓介選詐騙大戲」，可以被稱之為2020年版的「319槍擊案」。

孫大千26日臉書再度發文砲轟「共諜案」，他認為這是一場「大戲」，並列出劇組成員名單，包括「第一號角色：王立強」中國大陸潛逃的詐騙犯，為了要申請澳洲的政治庇護，硬是掰出一個漏洞百出破綻連連的情報員身分，超級高調的接受媒體聯訪，完全不符合傳統情報員投誠的標準作業流程，絲毫不擔心，若是政治庇護的申請被駁回，將要如何面對中國大陸政府。令人不由得懷疑，「在檯面下是不是有其他已經談妥的交換條件，做為演出的代價？」

孫大千接著說，「第二號角色：澳洲媒體工作者」，長期以來對北京政權極不友善。大力配合詐騙犯所編造出來的劇情，還動用媒體資源，進行角色塑造及宣傳造勢。令人好奇的是，身為經驗豐富和資歷完整的媒體工作者，在正常情況之下，「怎麼能夠接受如此荒誕不羈、不合邏輯的劇本呢？」

孫大千直指，「第三號角色：民進黨政府」，立即撿槍宣布早已掌握相關情資。民進黨府院黨傾巢而出，全力抹紅韓國瑜，強化詐騙犯劇情的合理性，為接下來的殺手鐧預先鋪陳，哪怕被北京政府打臉後，仍然將錯就錯，一路走到底。

另外，孫大千更提出，「第四號角色：幕後導演」，進行跨國各單位之間的協調，並且承諾詐騙犯事成後的條件。這一隻黑手能夠影響澳洲政治人物、澳洲媒體、以及國際媒體，其主要目的，「顯然是希望能夠介入台灣總統大選，讓幕後黑手所支持的傀儡政權能夠順利勝出」。

孫大千要各位看戲的觀眾可以猜猜看，幕後導演究竟是誰？而傀儡政權又是誰呢？「好戲才剛剛開始，接下來還有得瞧呢！」

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