快訊／當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他

▲韓國瑜。（資料照／ETtoday攝影中心攝）



記者徐政璿、羅婉婷／台北一台東報導

媒體報導指自稱中共間諜的王立強向澳洲情報單位投誠，並宣稱北京當局策劃干擾台灣選舉。不過，大陸公安部駁斥，指王立強是涉嫌詐騙的在逃人員。國民黨高雄市長韓國瑜26日在台東受訪表示，情報人員去拍沙龍照，相當荒謬，「如果這位自稱王先生，希望他來台灣說清楚講明白，而且我保證他到台灣一下飛機，我肯定要告他。」

韓國瑜表示，僅一個26歲的情報員，手上握有權力能夠呼風喚雨到這程度，還去拍沙龍照，全世界間諜應該到街上去裸奔，甚至去參加「我愛紅娘」公開徵婚好了，這種荒謬無比的情報人員，26歲掌握這麼大的權力，所有情報系統前輩都跳出來質疑是冒牌。

韓國瑜接著說，問題來了，如果是冒牌情報員，民進黨所有的打手跳出來妄加評論，「如果這位自稱王先生，希望他來台灣說清楚講明白，而且我保證他到台灣一下飛機，我肯定要告他，太誇張！」

「憑什麼一個26歲的詐欺犯，可以影響到總統立委選舉，造成滿城風雨」，韓國瑜強調，這一點要讓台灣人民看清楚，民主自由有堅強神聖的一面，但也有容易被影響的一面，必須把負面影響降到最低。

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