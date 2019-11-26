沒必要操作高度不確定性議題　蔡英文低調面對共諜案　

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對中國間諜王立強向澳洲投誠一事，其實蔡英文政府態度相對低調，僅指示國安單位進行調查，尚未妄下定論。黨政高層表示，就選舉層面而言，根本不需要拿一個還需時間調查、高度不確定性的議題來操作，反而帶給自己風險。

黨政人士說，國民黨總統候選人韓國瑜陣營，多把焦點放於共諜案，26日上午在臉書發文，「中共間諜都可以拍沙龍照了，那其他國家間諜都可以裸奔了。民進黨利用冒牌共諜，操作影響台灣選舉？」另外，國民黨也大動作舉行記者會，邀請退休將近20年的情治人員現身說法。

不過，蔡英文政府在共諜案的態度上，明確採「低調」行事，在回應上謹遵國安單位進行調查，未妄下定論。黨政高層表示，就選舉層面而言，執政黨處於領先的幅度下，根本不需要拿一個還要時間調查，高度不確定性的議題來操作，這樣反而帶給自己風險。

在情報層面上，該人士指出，不只是台灣，包括美國、澳洲等主要民主國家，都當成是相當重要的情報收穫，「說本案是政治操作，本身才是政治操作。只剩下47天，對一個領先的團隊來說，這沒有必要。」

熟悉國安人士表示，在過去兩年來，主要民主國家分頭重建大陸介入的各種模式，從人脈網絡到戰技戰法，但是始終缺少「肉粽頭」，而如今遇到了，確實是一個非常珍貴的情報線頭，「各主要國家現在急於知道中國的訊息作戰（認知作戰）上的運用，以及資源流向」。

在共諜案本身，「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）刊登澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）國際網路政策中心（International Cyber Policy Centre）分析師喬斯科（Alex Joske）的投書，內容闡述了他與王立強投誠的經過。

喬斯科在內容中指出，他看到12頁的中文自白書和求助請求後相當驚訝，內容提及中共致力操縱台灣選舉、滲透香港學生組織，甚至是綁架政治異議分子。

喬斯科懷疑，一個沒有軍方或政府背景的26歲人士，怎麼能接近中共解放軍在香港的情資網絡核心？不過他指出，像王立強這種橫跨幾個地區的案件，不可能核實他的每一項說法。

喬斯科說，過去也有真正的叛逃者被控為了強化自己的庇護申請，在自身故事中加油添醋。但在審視王立強的說詞後，還是可以找到找到支持的證據。

喬斯科表示，王立強主張自己效力的富商向心，位居軍事情報網絡核心，指稱向心是在1997年香港主權移交前，被中國國防科學技術工業委員會（COSTIND，國防科工委）派到香港。

喬斯科說，國防科工委目前雖然已被撤銷，但是當年這個機構的任務，就是協助中國軍事科技現代化，尋求強化國防創新體系，同時也在竊取、蒐集外國國防科技。

喬斯科也指出，王立強在自白中點名數位在台港社會位居要職人士。澳洲、台灣、英國、美國情報機構遲早能證實或駁斥王立強的說法。

至於北京政府先前聲明指稱，正在調查王立強涉嫌詐欺案。不過，喬斯科雖認為不應直接駁斥中方指控，因確實有證據可嚴重懷疑當局說法。

喬斯科指出，每一件不利北京政府說詞的證據，都令人更加認為中方試圖要王立強閉嘴，因為他說的是實話。不過，喬斯科也坦言，政府還不知道故事全貌，或許也永遠無法知道。

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