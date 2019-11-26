蔡英文指示國安局赴澳洲調查　國安人士：冒出「肉粽頭」確實珍貴

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對中國間諜王立強向澳洲投誠，總統蔡英文指示國安單位進行調查，國安局也啟動前往澳洲一事。熟悉國安人士表示，各主要民主國家長期有合作，而台灣更是本事件的前線，這兩年各國分頭重建大陸介入模式，從人脈網絡、戰技戰法等，但少一個「肉粽頭」，今天冒出線頭確實非常珍貴。

在王立強案件上，蔡英文政府態度明確，採「低調」行事，在回應上謹遵國安單位進行調查，未妄下定論。黨政高層說，就選舉層面而言，執政黨處於領先的幅度下，根本不需要拿一個還要時間調查，高度不確定性的議題來操作，這樣反而帶給自己風險。

在情報層面上，該人士指出，不只是台灣，包括美國、澳洲等主要民主國家，都當成是相當重要的情報收穫，「說本案是政治操作，本身才是政治操作。只剩下47天，對一個領先的團隊來說，這沒有必要。」

熟悉國安人士表示，在過去兩年來，主要民主國家分頭重建大陸介入的各種模式，從人脈網絡到戰技戰法，但是始終缺少「肉粽頭」，而如今遇到了，確實是一個非常珍貴的情報線頭，「各主要國家現在急於知道中國的訊息作戰（認知作戰）上的運用，以及資源流向」。

據了解，在共諜案爆發之後，蔡英文對外宣示，國安單位啟動調查後，國安局也召集各相關單位，進一步研討與資訊彙整，也前往澳洲進行調查。熟悉國安人士說，長期以來，各主要民主國家在資訊與各項的合作上，在這兩三年來很密切，也都有一定默契。

至於近期多次炒作軍情局前副局長翁衍慶的說法一事，熟悉當前國安人士笑說，翁衍慶2000年退伍，祖克柏當時才16歲，過去三年網路認知作戰、網路作戰多為年輕人，與其理解顯然有落差。

熟悉國安人士諷刺地說，這幾天一些網路「撥接時代」的退休情治人員說法，完全是對這幾年最熱門的「非傳統情報安全問題」毫無概念，「帶319的風向更是歪掉」。

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