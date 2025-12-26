　
大陸 大陸焦點 特派現場

1.4萬台幣「牛馬」黃金吊墜引發爭議　陸打工族自嘲被諷刺

▲▼ 周大福、金飾牛馬 。（圖／翻攝 百度）

▲ 大陸金飾品牌周大福近日推出馬年黃金吊墜引起「打工人」關注。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸金飾品牌周大福近日推出馬年黃金吊墜，售價自3044.7元人民幣起，最高超過3200元人民幣(換算1.4萬台幣)。產品曝光後，引起許多大陸網友發文調侃，「收了這個就是金牌牛馬」，貼文迅速引發共鳴，戳中打工族群長期積壓的情緒痛點，相關討論隨即在網路上持續發酵，掀起激烈爭論。

綜合陸媒報導，周大福推出一塊刻著「牛馬」二字的黃金吊墜，近日在社交平台意外引爆輿論。這款原本主打傳統寓意的金飾，卻在年輕打工族群中掀起一場關於「祝福」與「冒犯」的激烈討論，也折射出當前消費市場中，品牌表達與受眾情緒之間的微妙落差。

引發爭議的周大福推出的生肖系列新品「方圓牌」黃金吊墜，售價超過3000元。據品牌客服說明，吊墜所刻「牛馬」二字採用「繁體」字設計，寓意勤勞踏實、不畏艱難，象徵努力付出、好運加倍，靈感源自傳統文化中對牛馬精神的正面詮釋。

▲▼ 周大福、金飾牛馬 。（圖／翻攝 百度）

▲消費者質疑如果是好運為何寫「牛馬」，而不是設計。（圖／翻攝 百度）

然而，該產品在網路曝光後，迅速被貼上「打工人專屬金飾」的標籤。評論區中，不少網友以調侃語氣留言稱「金牌牛馬」「花錢給自己貼職場標籤」，也有人直言「上班當牛馬就夠了，下班還要被提醒」，相關話題隨即登上熱搜。

在當下的職場語境中，「牛馬」一詞早已脫離原本的中性或正面含義，成為年輕人自嘲工作壓力、加班常態與情緒透支的流行用語。對不少打工族而言，這是一種帶有無奈、諷刺意味的身份描述，而非值得被祝福與歌頌的象徵。

輿論認為，品牌希望透過傳統文化元素傳遞正能量，卻未能充分理解當代年輕人的語境與情緒，導致原本的「勵志金飾」演變為網路爭議焦點。

相關新聞

職場上一堆人「愛講2字」他喊很奴！　遭網罵翻

職場上一堆人「愛講2字」他喊很奴！　遭網罵翻

職場生存之道有許多眉角，待過職場的人都曉得，工作不是只有做事情本身，還包含許多人際關係，待人處事以及運氣。有網友指出，常常看到工作相關的LINE群，大家都會回「收到」，不管男生女生都是，感覺像在當兵一樣拘謹，「為何不說『好』就好？」貼文掀起討論。

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

旅遊愛上台灣「搬來住卻超後悔」！外國人曝4缺點

橫店閻王爺爆紅！ 金句「老板不給加班費，拿生死簿來」受遊客喜愛

橫店閻王爺爆紅！ 金句「老板不給加班費，拿生死簿來」受遊客喜愛

Claude AI升級推出「技能」系統

Claude AI升級推出「技能」系統

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

日本網紅不解台灣用LINE習慣　網友一看無奈：想省錢

周大福黃金吊墜牛馬打工人職場文化

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」

珉豪手上長繭：舉啞鈴弄的XD 超想見BIGBANG「因為太神祕」
粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

粿粿、范姜彥豐「平安夜正面交鋒」直擊

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

平安夜堅守崗位戒備巡守！警曬37字小卡暖謝：最溫暖的禮物

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

未成年網紅控孫生「非合意發生關係」　律師解析：即便和解仍屬公訴罪

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

賴清德怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

