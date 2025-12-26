1.4萬台幣「牛馬」黃金吊墜引發爭議　陸打工族自嘲被諷刺

▲ 大陸金飾品牌周大福近日推出馬年黃金吊墜引起「打工人」關注。（圖／翻攝 百度）

記者任以芳／綜合報導

大陸金飾品牌周大福近日推出馬年黃金吊墜，售價自3044.7元人民幣起，最高超過3200元人民幣(換算1.4萬台幣)。產品曝光後，引起許多大陸網友發文調侃，「收了這個就是金牌牛馬」，貼文迅速引發共鳴，戳中打工族群長期積壓的情緒痛點，相關討論隨即在網路上持續發酵，掀起激烈爭論。

綜合陸媒報導，周大福推出一塊刻著「牛馬」二字的黃金吊墜，近日在社交平台意外引爆輿論。這款原本主打傳統寓意的金飾，卻在年輕打工族群中掀起一場關於「祝福」與「冒犯」的激烈討論，也折射出當前消費市場中，品牌表達與受眾情緒之間的微妙落差。

引發爭議的周大福推出的生肖系列新品「方圓牌」黃金吊墜，售價超過3000元。據品牌客服說明，吊墜所刻「牛馬」二字採用「繁體」字設計，寓意勤勞踏實、不畏艱難，象徵努力付出、好運加倍，靈感源自傳統文化中對牛馬精神的正面詮釋。

▲消費者質疑如果是好運為何寫「牛馬」，而不是設計。（圖／翻攝 百度）

然而，該產品在網路曝光後，迅速被貼上「打工人專屬金飾」的標籤。評論區中，不少網友以調侃語氣留言稱「金牌牛馬」「花錢給自己貼職場標籤」，也有人直言「上班當牛馬就夠了，下班還要被提醒」，相關話題隨即登上熱搜。

在當下的職場語境中，「牛馬」一詞早已脫離原本的中性或正面含義，成為年輕人自嘲工作壓力、加班常態與情緒透支的流行用語。對不少打工族而言，這是一種帶有無奈、諷刺意味的身份描述，而非值得被祝福與歌頌的象徵。

輿論認為，品牌希望透過傳統文化元素傳遞正能量，卻未能充分理解當代年輕人的語境與情緒，導致原本的「勵志金飾」演變為網路爭議焦點。