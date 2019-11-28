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張善政「詛咒嘲諷」蘇貞昌住院　羅文嘉斥：不要為選舉慌了瘋了！

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記者蔣婕妤／台北報導

行政院長蘇貞昌日前因為過度勞累引發病毒感染，在稍加休息後恢復狀況良好。不過，國民黨副總統參選人27日卻惡意造謠蘇貞昌住院，甚至還詛咒蘇貞昌應該「再住回醫院去」。民進黨祕書長羅文嘉28日一早受訪時感嘆，選舉會結束，不該一時慌了瘋了就說不該說的話。

▲民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨秘書長羅文嘉。（圖／記者林敬旻攝）

張善政27日到淡水輔選立委參選人洪孟楷，他致詞時表示，蘇貞昌一天到晚只會酸韓國瑜，但最近比較少講話，因為蘇貞昌住院了，「如果他以後回到行政院，再講酸言酸語，老天有眼，很快就會讓他住回醫院去，所以希望蘇院長很快康復，然後恢復成正常人，恢復成一個正常的行政院長。」

對於張善政惡意詛咒蘇貞昌。羅文嘉28日表示，滿訝異這種話居然從張善政嘴裡講出，以往印象他是謙謙君子，這種話不像是出自一個學者，或是總統、副總統候選人口中。

羅文嘉說，自己都會叮嚀孩子，在學校裡不要拿別人的性別、宗教、外型作文章或開玩笑，會這樣教小孩，就是因為不管是哪一個黨的候選人，都應該要以身作則，不只展現做人基本禮貌，也是教小孩子怎麼做一個想像中的人，這跟政治無關，因為選舉會結束，但國家和人民生活會繼續，「不要一時瘋了慌了講了不該講的話，我們自己也是引以為戒。」

對於張善政散播假訊息稱蘇貞昌住院，行政院發言人Kolas Yotaka 嚴正駁斥，「蘇貞昌院長在家休息一天即返回行政院上班，恢復狀況良好，但張前院長甚至詛咒蘇貞昌院長應『再住回醫院去』，行政院對其脫序的發言感到意外也遺憾。」Kolas 呼籲張善政保持風度與格局，保持理性，勿因選舉而口不擇言，拿許多國人的身體健康開玩笑，甚至有總統候選人疑似以「腦殘」稱呼身心障礙者，都是相當不良的示範。

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