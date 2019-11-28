遭蔡正元直指家族是「共諜共犯」　林佳龍怒轟自重：亂扯沒幫助





▲交通部長林佳龍被蔡正元指是「共諜共犯」。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

中國創新投資公司執行董事向心、龔青夫婦捲入王立強共諜案，國民黨副秘書長蔡正元直指，如果向心是「共諜頭子」，那與向心「思拓通訊」合作的交通部長林佳龍家族，就是「共諜共犯」。對此，林佳龍辦公室回應，在案情查明前，呼籲國民黨相關人士自重，亂扯對釐清共諜案沒有幫助。

自稱共諜的男子王立強（音譯）於澳洲節目上受訪，自曝受到香港的「中國創新投資」吸收當間諜影響台灣選舉，公司的執行董事向心、龔青夫妻因此受到調查，24日晚間離境台灣前，遭到調查局、移民署攔截。蔡正元27日表示，向心如果是「共諜頭子」，林佳龍家族就是「共諜共犯」，出了大台獨的家族專跟共諜合作賺錢，會不會太搞笑了？總統蔡英文、國安局和調查局要不要對林佳龍家族限制出境？

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▲共諜案向心夫妻二度偵訊2小時。（圖／記者劉昌松攝）

他更指，2008年林佳龍家族的奇美集團就與向心的「思拓通訊」簽訂合作備忘錄，「思拓通訊」改名為「中國趨勢」，就是「中國創新」的子公司！現在公開檢舉奇美集團在2008年就有危及國家安全的嫌疑，林佳龍家族是當時奇美集團的大股東，國安局和調查局應比照向心案例傳訊林佳龍家族。

▲蔡正元直指交通部長林佳龍家族是「共諜共犯」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

對此，林佳龍辦公室回應，國安事務茲事體大，相信國安單位針對共諜案會充分掌握並完整調查，不知中國國民黨部分人士為何對共諜案如此緊張，甚至企圖以胡亂指控來模糊焦點，而國共之間有什麼特殊管道和合作關係，竟能這麼快就指控有所謂的備忘錄？

林佳龍強調，在案情查明前，呼籲國民黨相關人士自重，亂扯對釐清共諜案沒有幫助，相關國安事務，尊重權責單位，沒有其他評論。

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