林佳龍失言引學界怒連署　前交部次長陳世圯：重大工程勿當選舉工具

▲國民黨記者會。（圖／記者羅婉庭攝）

記者羅婉庭／台北報導

蔡政府強推各項軌道建設被質疑選前買票，更引起審查委員請辭。對此，交通部長林佳龍竟稱「個人意見不能凌駕政府」，引發學界強烈反彈。前交部次長陳世圯28日呼籲執政黨，重大公共工程請勿當選舉工具。請辭的交通部審議委員張勝雄也在網路上發動審查法制化連署。

國民黨上午召開「最會溝通的政府？林佳龍打臉蔡英文！」記者會，前交通部次長陳世圯說，過去國民黨執政可以一人拍板的時期，對重大建設都非常審慎，並有嚴密的可行性評估等機制，包括工程技術、財務自償率、投報率、民意是否同意、環境影響評估等。

包括，北捷、高鐵等建設，也都經過多年的評估、一次一次的開會才決定，尊重專業意見，非常慎重，已行之多年的機制，在民進黨執政之下卻被學者反彈，甚至批評決策過程粗糙。

陳世圯質疑，例如這次桃園鐵路高架，突然開會後就要改地下，且經費從最初300多億元，到現在增至逾千億，也引起學者質疑；另外，北宜高鐵要跳過可行性研究程序，併入北宜直鐵案，但台鐵與高鐵差異不小，難道可以在短時間就做出決策？他呼籲執政黨對於重大公共工程應慎重，勿當成選舉工具。

台北市議員李明賢表示，蔡英文號稱是史上最會溝通的政府，但交通部長面對審查委員的專業建言，卻稱是「個人意見，不能凌駕委員會」，難道是所有交通建設通通是民進黨、林佳龍、蔡英文說了算，完全不聽專業意見，令人匪夷所思。

李明賢強調，這代表民進黨政府準備在選戰最後關頭大行政策買票。蔡英文11月輔選行程走了28間宮廟，從台灣頭拜到台灣尾，請問是選舉行程還是公務行程？請蔡英文停下選舉行程，好好管管林佳龍，停止放任林佳龍政策買票，也呼籲所有選民明年1月11日用選票制裁如此鴨霸的政府。

前外交官介文汲日前在臉書貼文指出，交通部審議委員會張勝雄委員看不慣交通部強勢通過高達一千多億的桃園鐵路地下化，使審議制度失去意義，憤而辭職，交通部長林佳龍僅回應，不能讓個人強勢意見凌駕其他多數人意見，甚至凌駕政府。

介文汲指出，交通部近期接連強勢通過高鐵延屏東、北宜高鐵、桃園鐵路地下化等大案，最令人詬病的是政治凌駕專業，拿交通建設利益為選舉服務。環評、安全、成本效益等專業評估完全被丟在一旁，將民進黨的利益置於國家及人民的利益之上。

張勝雄也在網路上發動審查法制化連署，在第一天就達840人以上連署，皆來自學界、專業界、運輸業界、公務界的支持。