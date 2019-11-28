檢方不排除遠距視訊澳洲王力強　法院審理紅火案有前例

▲檢調單位正積極尋求澳洲政府協助取得王立強對間諜案的相關陳述。（圖為資料照／翻攝自The Age）

記者劉昌松／台北報導

檢調偵辦中國創新董事局主席向心夫妻涉間諜案，連日約談訊問向心夫妻，清查可疑金流與通聯後，28日秘密舉行專案會議，研商下一步偵辦方向，外傳檢調可能採取視訊方式，訊問在澳洲自稱間諜的王立強，檢方僅回應，偵查不公開，會盡一切可能調查相關人事物證；不過有官員指出，跨海視訊不是不可能，中信紅火案就是前例。

這名參與過紅火案的司法官員回憶，高院在2018年間審理紅火案時，為了查證當事人辜仲諒的供述真實性，曾透過法務部國際及兩岸法律司尋求美方協助，安排遭通緝的辜仲諒妹婿陳俊哲遠距作證，當時法院特地選在晚上開庭，與在紐約地檢署的陳俊哲進行視訊，陳俊哲身邊還有自己的律師和美方檢察官，只是陳俊哲拒絕證言，視訊沒多久就結束。

▲涉間諜案的向心夫妻已被檢調單位約談傳喚2次。（圖為資料照／記者劉昌松攝）

官員強調，遠距視訊訊問證詞並非不可能，即使在台灣，也可能因為交通問題，出現台北與金門兩地視訊開庭的情況，前提當然是在雙方的偵查庭或法庭內有視訊設備，如果是與外國視訊，還一定要透過國際及兩岸法律司等正式管道接洽，並且需要接受當地國法律約束，比如我方不能發言，須由該地司法人員進行訊問，如此取得的筆錄，才是有效、具有證據力的司法文書。

據了解，指稱向心夫妻涉間諜案的王立強，正以間諜身分尋求澳洲政治庇護，檢調單位除積極過濾向心夫妻在台購買信義區等處不動產的金流來源外，一直試圖透過管道，尋求澳洲協助，也不排除循正式途徑，請求司法互助，不過對於是否希望採取遠距視訊，北檢僅回應「偵查不公開，但會盡一切可能調查相關人事物證」。

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