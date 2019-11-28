王浩宇爆共諜來台灣　使用「黃立欣」的名字入境

▲王浩宇。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

「共諜案」事件越演越烈，不少專業人士認為疑點重重，日前桃園市議員王浩宇爆料，其實「王立強」這個名字是節目中使用的假名，28日又在臉書指出，「王立強」入境台灣，是使用「黃立欣」的名字入境，但這個名字很可能也不是真名。

自稱中國間諜的王立強向澳洲投誠，並在澳洲媒體上詳細描述如何影響台灣、香港、澳洲的選舉。上海警方在第一時間稱王立強是詐騙犯遭到反駁，27日大陸官媒環球時報又曝光了王立強2016年在法庭受審認罪詐騙案的影片，也讓外界辨明他的身份。

這段2分34秒影片曝光，拍攝地點是光澤縣人民法院的法庭內，內含1個主畫面及7個不同角度的子畫面，內容可見到法官、書記官、被告「王立強」、檢察官、公設律師、法警及數名旁廳者。

在主畫面最後，王立強被法警帶離被告席時，有不到2秒鐘的時間看到其正面，臉部特徵與日前在澳洲媒體自稱中國間諜的王立強有十分相像。

▲王浩宇再爆共諜案內幕。（圖／翻攝王浩宇臉書）



其他人看了這些．．．

►當間諜還拍沙龍照？韓國瑜怒：王立強到台灣我一定告他

►沒必要操作高度不確定性議題 蔡英文低調面對共諜案

►王立強本名李志榮？ 林飛帆：更扯又來了！吉！都吉！

更多熱門新聞．．．

►蔡英文指示國安局赴澳洲調查 國安人士：冒出「肉粽頭」確實珍貴

►綠營操作亡國感？張善政質疑：蔡英文故意讓共諜案無法釐清

►共諜案是「黑韓詐騙大戲」 孫大千列4角色批：2020年版319槍擊案

►「韓張配」確定了！你還等什麼？

