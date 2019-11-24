共諜案逆轉　韓國瑜怒嗆「抹黑之後接著抹紅了」

▲韓國瑜。（圖／記者張榮恩攝）



記者蔡文鈴／台北報導

一名自稱中國大陸間諜王立強（音譯）向向澳洲情報單位投誠，自爆北京當局策劃干擾台灣選舉，曾在去年台灣九合一選舉時，輾轉安排資助2千萬人民幣（約280萬美元、8560萬元台幣）給韓國瑜陣營，但事後已遭大陸公安部打臉此人為詐欺犯。對此，國民黨總統候選人韓國瑜24日一早在臉書發文宣洩情緒，「我住過哪裡的調查告一段落了嗎？抹黑之後接著抹紅了。」

大陸公安部23日深夜發布針對此案「情況通報」，案情大逆轉，指自稱共諜的王立強，是涉嫌詐騙的在逃人員，其所持的護照證件，皆是偽造證件。

韓國瑜重申，「如果我有拿中共一塊錢，立刻退出總統大選。」並怒嗆，「漏洞百出疑點重重的栽贓」、「這次不是塞一棟房子給我」、「7000億還是沒有匯回來」、「愛台灣不是民進黨的專利」。

韓國瑜23日受訪動怒駁斥，「我有拿一塊錢共產黨的錢，我辭掉高雄市長，今年總統大選我只要有拿一塊錢，我立刻退出總統大選！」國民黨23日表示，國民黨身為在野黨，並不具執政公權力，對於相關報導均無法查證。國民黨呼籲執政黨儘速查明事實，讓2020大選能公平、公正、公開的舉行，勿讓任何參選人或政黨遭到不明之冤，或飽受隨時被抹紅的恐懼。

國民黨強調，共諜滲透台灣選舉的傳聞相當聳動，目前相關內容都出於聲稱叛逃的中國大陸特務向媒體的爆料，期盼政府應儘速查證，並向國人做出負責任的交代，而不是藉由媒體報導，藉機大打恐共牌，謀求選舉利益。





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