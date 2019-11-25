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影／共諜案疑雲…怒轟NCC「髒兮兮」　韓國瑜嗆：掌握什麼站出來講清楚

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▲▼韓國瑜南投、嘉義傾聽之旅，傅大偉立委競選總部。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜。（資料照／記者張榮恩攝）

政治中心／綜合報導

澳洲媒體報導，一名自稱共諜爆料介入台灣2018九合一大選，指出國民黨總統候選人韓國瑜有收取大陸資金。對此，韓國瑜25日一早於臉書發文痛批，「綠色恐怖」、「NCC還是髒兮兮？」

韓國瑜痛斥，NCC還是髒兮兮？全民的NCC還是民進黨的附隨組織？更怒嗆「掌握了什麼站出來講清楚。」

韓國瑜24日瑜競選行程中受再度動怒，砲轟「黑韓產業鍊」已越來越興旺，連國外資金、資源也進入，直呼「哪有這種搞法，沒完沒了！」他接著痛批NCC主委瀆職，已和律師討論將依法提告。

韓國瑜痛批，NCC在幹甚麼？眼睛瞎了還是睡著了？只為民進黨服務的NCC，不是全國人民的NCC，他已經和律師研究，如果NCC主委繼續瀆職，將依法告你瀆職、妨礙選罷法，「意圖使人不當選，哪有人這樣搞？一個澳洲排第80的網路報，丟個小牙籤，美國報變成雞翅膀，進到台灣變成金華火腿」，要求NCC調查局立案調查。

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 怒轟NCC「髒兮兮」　韓國瑜嗆：掌握什麼站出來講清楚

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