張善政副總統競選辦公室成立　設政策、造勢、輿情「三艦隊」

▲前行政院長張善政。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨副總統候選人張善政26日上午宣布成立副總統競選辦公室，吹響集結令，此辦公室會與總統候選人韓國瑜競選辦公室分進合擊，而且擁有三隻「艦隊」：國政選戰中心、國政顧問團、副總統辦公室作業小組。

根據規劃，第一艦隊由前台北縣長周錫瑋擔任執行長的國政選戰中心，負責挺進前線作戰，聯絡各地友軍且串聯各方資源，動員所有可用之才，籌劃各區域造勢大會，一步一步凝聚士氣，累積勝選實力。

第二艦隊是由張善政親自扛起總召一職、前行政院副院長杜紫軍、前行政院政務委員蔡玉玲及前內政部長李鴻源擔任副總召的國政顧問團，專攻政策領域，運用最紮實的理論基礎和執政經驗，提供最強力的政策論述，為台灣人民指出一條明路。

第三艦隊則是副總統辦公室作業小組，並延攬資深媒體人張樹森擔任辦公室主任，以及韓國瑜國政顧問團發言人黃曼昕兼任副總統辦公室發言人，主攻新媒體操作的「空戰」和安排行程的「地面戰」，協調溝通各方友軍，為張善政撐開最有利的作戰空間，專心選戰一舉得勝。

張善政表示，總統大選剩下不到兩個月，為了因應總統大選詭譎多變的局勢、靈活應變任何突發情況，這三支艦隊將各司其職，同時互相協助作戰，分進合擊邁向2020總統大選勝選的目標。