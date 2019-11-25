中國間諜王立強受澳洲節目《60分鐘》專訪　揭露最新任務「破壞香港民主」

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）



記者柯振中／綜合報導

一名自稱中國大陸間諜的男子王立強（Wang Liqiang，音譯，又譯王力強）日前宣稱，曾協助向國民黨總統參選人韓國瑜陣營捐款280萬美元（約新台幣8690萬元），引起軒然大波。事件過後，王立強首度在澳洲的電視節目上揭露個人經歷。

王立強接受澳洲節目《60分鐘》的採訪，該節目24日晚間撥放相關片段。王立強在節目中提到，自己曾透過間諜活動，滲透香港的大學、媒體，以對抗民主活動，參與過最為外界所知的行動是銅鑼灣書店老闆的綁架案。

▼王立強（Wang Liqiang）自稱是中國間諜，提供護照給澳洲媒體。（圖／翻攝自The Age）



王立強說明，自己曾在台灣成立網軍，替韓國瑜進行高雄市長選戰的輔選。他說，自己接收到的最新任務是破壞香港民主的行動，間接影響台灣的2020大選，讓蔡英文敗選。

為何成為間諜？王立強指出，自己是受到香港上市公司「中國趨勢」、「中國創新」的董事會主席向心吸收，進而成為間諜的。王立強說到，若自己發出的聲明是假的，澳洲政府不會對他進行庇護，「對我沒好處。」

王立強談到，他們在台灣收購了許多餐廳、IT公司等機構，做為在台據點，若想對某人發出攻擊，會利用假IP發布反民主消息，讓攻擊對象的臉書消失。澳洲情報專家葛瑞格里（Phillip Gregory）在節目中說明，王立強能夠明確點出相關人名、事情發生的先後順序，應能驗證為可靠情資。

►周末限量超殺快閃，「韓國現代熱銷TWINGO保溫瓶9件組」2000元有找

►滑新聞還能亮起來，偷偷分享皮膚發光秘密！