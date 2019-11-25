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王立強自爆干預選舉　國安人士3點解析：澳洲對中共的輿論戰

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▲▼中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

▲中國間諜王立強（Wang William Liqiang，音譯）自爆干預台灣2020大選。（圖／翻攝自The Age）

記者徐政璿／台北報導

媒體報導指自稱中共間諜的王立強向澳洲情報單位投誠，並宣稱北京當局策劃干擾台灣選舉。不過，大陸公安部駁斥，指王立強是涉嫌詐騙的在逃人員。熟悉兩岸外交的國安人士分析，澳洲是對抗中共的國家之一，美澳近期也加強在西太平洋的軍力部署，圍堵中共勢力擴張，從種種跡象來看，「這很可能是澳洲對中共的輿論戰手段」。

國安人士表示，首先，王立強自稱中共情報員，投誠澳洲這個邏輯可行，因為澳洲從1989年的六四天安門事件後，一直有吸收中國大陸過來的移民。

國安人士強調，為了圍堵中國大陸擴張，美國攜手與日本、印度、澳洲聯盟，像是美澳近期也加強在西太平洋的軍力部署，澳洲對於美國而言，可加強在南海的勢力佈局，王立強自稱共諜向澳洲投誠，「這很可能是澳洲對中共的輿論戰手段」。

第二，國安人士表示，「一個28歲的情報員沒辦法幹出這麼多事情」，若王立強真的是情報員，也只是專案團隊的一個組員，情報工作都是單線運作，單位跟單位之間的區隔清楚，王立強能描述得那麼完整，有杜撰嫌疑，「或著一大部分都是他聽來的」。

第三，國安人士指指出，王立強接連接受《時代報》（The Age）、《悉尼先驅晨報》（The Sydney Morning Herald）、九號電視台的《60分鐘》（60 Minutes）專訪，但中共投誠間諜的供詞是相當重要的情資，澳洲政府為何能坐視這份資料任由媒體鉅細靡遺的披露報導呢？

針對國際媒體有關滯澳前中國情報人員相關報導，總統府日前發表聲明表示，政府部門高度重視本案，國安單位已有所掌握，由國安單位組成的專案小組亦透過相關管道持續深入調查，在查證後若確有相關不法情事，一定依法嚴辦。

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