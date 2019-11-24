台中造勢爆場！17年同志伴侶挺蔡英文：謝謝小英讓我們結婚





▲交往17年的林阿比、王蘇摩今年結婚，這次特別來挺蔡英文。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台中報導

2020總統立委大選倒數48日，24日距離去年九合一大選也正式滿一年。蔡英文24日晚間將在嘉義與國民黨對手韓國瑜拚場，下午則先在台中舉辦造勢大會。距離蔡英文登場還有一個多小時，台中現場先被擠爆。現場還有兩位特別的支持者，身上帶著「謝謝小英讓我們結婚！」的牌子，原來，她們是已經交往17年的同志伴侶。

「2020蔡英文總統連任台中市競選總部成立大會」24日下午兩點半在台中舉辦，蔡英文預計下午4點登場。下午近兩點，現場已經被滿滿支持者擠爆，不僅椅子坐滿，還有許多支持者站在街旁，周圍的園遊會區也被支持者擠滿，台中造勢場早早爆滿。

蔡英文台中造勢現場有兩位支持者很特別，身上戴著彩虹裝飾，還有一個大大的牌子寫著「謝謝小英總統讓我們結婚！」兩人是林阿比與王蘇摩，交往17年的同志伴侶，今年同婚專法一過，搶在開放的第一天、5月24日就去結婚，這次也特別來到小英的造勢現場，想跟總統說聲謝謝。

林阿比表示，不只是婚姻平權，包含在其他政治及國際議題上，蔡英文都是目前檯面上做的非常好的候選人，尤其是在維護主權方面，蔡英文做的最好。她說，「主權是一個國家的層面，平權對我是個人層面，但進展到我們平權教育的話，變成一個國家的事，互相息息相關。」

林阿比提到，其實不少家人都還是支持國民黨，但自己有自己的思考，決定站出來支持蔡英文。至於國民黨的韓國瑜，她笑回，「我很含蓄的說，很不喜歡他。」

▼蔡英文台中造勢現場擠爆。（圖／記者蔣婕妤攝）

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