許淑華：降低日本農特關稅　「拿農民血汗錢做民進黨面子」

▲韓國瑜暨許淑華聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／南投報導

國民黨總統候選人韓國瑜24日合體「神力女超人」、立委候選人許淑華聯合造勢。許淑華質疑，民進黨政府大量開放產品可以降低關稅進口，「有沒有相同能力，把我們農特產品用同樣條件銷出去？」直批「現在拿農民辛苦的血汗錢，做民進黨的面子。」

今年六月立法院初審通過海關進口稅則修正草案，其中日本山藥、溫州蜜柑、穀酒類關稅分從16%、30%、40%，調降至8%、15%、20%，直接衝擊南投縣。

許淑華今天致詞時表示，觀光是南投主要收入來源之一，民進黨執政後很多陸客不來，並不是說只要陸客，很多業者都說一例一休、觀光發展對旅遊品質整體都有影響，一個有為的政府應該要幫我們打開國際市場，而不是鎖國。

許淑華表示，南投最大的產業是茶葉，但聽到有人說南投茶葉品質競爭力降低，「但他錯了，我們茶葉不是競爭力降低，是現在民進黨無能，無法幫我們打開國際市場。」

許淑華接著表示，華人在喝茶文化是重要指標，但民進黨沒有幫台灣茶打開市場，今年還開放日本農特產品進口、降低關稅，「民進黨政府大量開放產品可以降低關稅進來，有沒有相同能力，把我們農特產品用同樣條件銷出去？」痛批「現在拿農民辛苦的血汗錢，做民進黨的面子。」

韓國瑜致詞時也說，用筷子吃飯的國家都喜歡喝茶，用刀叉吃飯的國家都喜歡喝咖啡，南投有這麼好茶葉，政府應該帶頭衝，「未來韓國瑜當選，我們能不能政府帶頭衝訂單？當然可，這是觀念，我當高雄市長，今年水果外銷成長將近172%，我們水產品比去年成長22%，我帶頭衝訂單，為什麼不行！政治人物永遠高高在上嗎？大錯特錯！政治人物一樣可低低在下，為人民打拼。」