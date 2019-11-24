李婉鈺造勢變尬場！蔡壁如、高虹安籲投民眾黨　一邊一國喊「落選」

▲蔡壁如、高虹安替一邊一國黨立委候選人李婉鈺站台。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

由一邊一國行動黨提名的台北市士林北投立委候選人李婉鈺24日競總成立，一邊一國召集人楊其文率眾出席力挺，民眾黨發起人蔡壁如、郭家軍高虹安也到場支持，不料卻發生小黨之間尬場的狀況，高虹安在台上呼籲票投民眾黨，主持人帶頭喊「蔡壁如凍蒜」，一邊一國卻喊出「落選」，最後李婉鈺與蔡壁如、高虹安、一邊一國同台大合照。

高虹安致詞表示，郭台銘辦公室收到邀請，派她跟李婉鈺說聲加油，她跟蔡壁如是民眾黨不分區提名人，「希望立委投李婉鈺、政黨票要投民眾黨，順便拉票一下，謝謝大家」。



蔡壁如則說，有一次朋友帶李婉鈺來，問說民眾黨能不能支持加油，大家都是好朋友，當然支持，後來邀請函送到辦公室，柯文哲說今天沒空人在高雄，就派一個代表來，「現在看起來，我們三個美女站在上面，是不是還蠻一致的」。

隨後主持人帶領大家呼口號，「我們是不是三個美女一起支持進軍立法院？好不好？」接著連喊好幾聲，「蔡壁如凍蒜」、「高虹安凍蒜」，不過，在台下的一邊一國成員卻在台下唱反調喊出「落選」。

「一站出來參選的時候就是三分天下，現在有了一邊一國跟民眾黨的加持，我覺得如虎添翼，我勢在必得」。李婉鈺表示，這區都希望第三勢力整合，一定要在台北市拿下第一選區，不管是民眾黨、郭家軍、民眾黨、親民黨、國會政黨聯盟、一邊一國，都有派人來參加祝福。

對於李婉鈺代表一邊一國參選立委，她指出，阿扁長期以來她都滿支持，歷任總統中阿扁政績作讓人有感，「總統落難，我還是要義氣相挺，為這社會國家奮鬥」。李並透露，阿扁總統希望她發揮都更建築專業，進軍國會。

談到為何最後沒加入民眾黨，李婉鈺表示，是緣分問題，之前在民眾黨的氛圍，讓柯文哲身邊的人給他的資訊，指不知道她在地方政績什麼，之前負面新聞喝酒比較多，但他們發現需要戰將時，發現她在新北堤的市政建設有一一完成，所以現在才合作。至於希望柯站台嗎？李婉鈺表示，只要目標一致都歡迎。李婉鈺也強調，自己現在沒喝酒，也喝不到酒。

由於民眾黨、一邊一國皆表達支持，究竟政黨票要怎麼投？李婉鈺表示，因為大家各自心中有自己的屬性跟選擇，只要認定他是什麼樣的中心思想，就投給那個政黨，但是在分區的北投天母就是唯一支持李婉鈺；「不分區大家可以各自選擇，一邊一國、民眾黨只要認同黨的中心思想，我覺得都是非常好的方向」，不論是什麼樣子的第三勢力，共同的目標都是一致的，不希望藍綠惡鬥，不希望國會空轉、民生蕭條，一定要帶動國會的輪轉。

蔡壁如表示，柯文哲認為，人家邀請我們，而且這區沒有提人，就是來幫他站台，她昨天才知道李婉鈺是代表一邊一國出來選，「但是我想，那個撇開政黨來講，就是來幫個人站台」。對於代表郭台銘支持嗎？高虹安回應，郭辦在這邊也沒有提名候選人，郭辦有收到邀請，看了政見之後認同政見的部分，來這邊幫她加油打氣，但並不代表郭台銘支持。

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