冷氣團減弱別鬆懈！清晨局部地區「仍探10度」 下周二再變天

今（26）日受冷氣團影響，各地清晨偏冷、北東迎風面有局部降雨，高山一度出現降雪情形。中央氣象署指出，大陸冷氣團明（27）日起逐漸減弱，未來兩天各地白天氣溫回升，但清晨、夜間仍偏冷，中南部日夜溫差明顯；迎風面的北部、東半部仍有局部降雨，下周二（30日）起東北季風再度增強，北台灣氣溫略降、降雨範圍擴大。

明天冷氣團減弱 早晚仍冷、日夜溫差大

明（27）日大陸冷氣團逐漸減弱，但清晨氣溫仍偏低，各地低溫約12至16度，局部地區恐再低1至2度，民眾外出仍須注意保暖。白天高溫則略為回升，北部及宜花約18至20度，中南部及台東可達22至26度，但中南部日夜溫差大，早出晚歸仍應適時添衣。

迎風面仍有雨 高山防結冰

降雨方面，明天水氣逐漸減少，但迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島仍有局部短暫雨，新竹以南山區及清晨中部以北也有零星降雨，其餘地區多雲到晴。若溫度與水氣配合，中部以北、宜蘭、花蓮3000公尺以上高山仍有零星降雪、下冰霰或結冰機率，須注意道路濕滑。

周日、下周一回暖 下周二東北季風再增強

氣象署預報，12月28日、29日（周日、周一）北部及宜蘭氣溫回升，各地早晚仍偏涼，新竹以南日夜溫差明顯；水氣減少，但基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區仍有局部短暫雨，其中28日宜蘭有較大雨勢機率。

下周二起北東轉雨 冷空氣影響延續

到了12月30日至明年1月2日，東北季風再度增強，北部及宜蘭白天高溫略降，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島降雨機率提高，其餘地區則為多雲到晴。氣象署提醒，雖然短暫回暖，但後續仍有冷空氣影響，民眾切勿掉以輕心。