首次走出國立台灣博物館　陳澄波經典畫作在桃園展出

「走揣．咱的所在－陳澄波特展在桃園」26日於桃園市圖總館舉行開幕。副市長蘇俊賓表示，桃園作為國立臺灣博物館策畫巡迴的首站，別具意義。陳澄波先生以繪畫探索世界，宛如百年前的博物學家，成功跨越藝術、自然與知識的疆界，正是本次展覽最引人入勝之處。

蘇俊賓說，陳澄波先生130週年誕辰不僅是台灣美術史的重要里程碑，更是台灣歷史中不可忽視的一頁；其恩師「臺灣美術之父」石川欽一郎影響深遠，使後世得以透過作品回望當年的文化脈絡與時代風貌。

而本次展覽首次走出國立台灣博物館，首站即選擇桃園，透過台博館的專業資源，整合台灣不同領域的博物資訊，並與藝術相互結合，成為推動社會教育與公共溝通的重要媒介。蘇俊賓強調，無論是科學或藝術，唯有扎根本土，源於對土地的熱情與探索，文化的力量才能穩健且持續地成長。圖書館的角色不應侷限於藏書或單一的教育場域，更應以舒適、親近的方式，促成藝術、知識與資訊的跨界、跨代、跨領域交流。

國立臺灣博物館館長陳登欽指出，「走揣．咱的所在」陳澄波130週年特展由臺博館、陳澄波文化基金會及多位跨領域學者共同策劃。策展團隊從陳澄波遺留的大量臺灣風景畫出發，結合太陽、季風與黑潮三大自然元素，並連結北回歸線的地理定位，透過藝術、自然史與歷史的多重觀察，重新定義臺灣在世界中的座標。

桃園市立圖書館表示，陳澄波為日治時期最具代表性的臺籍畫家，更是首位入選帝國美術展覽會的臺灣人。本次展覽以閩南語「走揣」象徵「邊走邊尋找」的核心概念，呈現藝術家如博物學家般觀察土地的身影。展場精選《農家》、《展望諸羅城》、《雲海》、《玉山積雪》及《東台灣臨海道路》等8件經典之作，並搭配鹽月桃甫《黑潮》複製畫，引導觀眾思考人與自然、文化的深層連結。

桃園市立圖書館進一步說明，展期自114年12月17日至115年5月24日，期間將規劃23場跨領域講座，邀請天文、地理、藝術等專家進行解讀。此外，還有6場專家導覽與親子活動，並串聯書蜜生活、苔蘚視角、瑯嬛書屋等桃園在地獨立書店，推出一系列藝術與生態工作坊，期盼市民能走進圖書館與城市角落，持續「走揣」屬於自己的文化所在。