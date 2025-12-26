鄭麗文鬆口訪陸時程　盼明年上半年見到習近平

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（26日）傍晚接受廣播專訪，被問及訪問中國大陸一事，她說，若對岸有邀請，個人期待是能上半年訪陸，因為下半年要集中精神選舉，可能就沒辦法這樣安排；主持人問，這趟就是跟中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？鄭麗文說，「如果我要去的話」。

鄭麗文傍晚接受「POP大國民」主持人平秀琳專訪。被問到出訪中國大陸的時間點，是否可能在明年上半年，鄭麗文說，她個人是這樣的期待，因為下半年要集中精神選舉，可能無法做這樣的安排，主持人問，「所以你明年會去中國大陸訪問嗎？」，鄭麗文笑回，「那要看人家要不要邀請我去啊！」不是說什麼時候要去就可以的。

主持人追問，訪問中國大陸的計畫，是否包含要見到哪個層級以上的官員才會去？鄭麗文說，「是的，當然是這樣」， 兩岸的國共交流已經開始接觸，也開始在展開，談的不是領導階層的會面，談她的部分是領導階層的會面。

主持人再問，「所以這趟就是跟中共總書記習近平有見面的安排，是這意思嗎？」鄭麗文說，「如果我要去的話」。主持人再問，「如果沒有這樣子的安排就不會去？」鄭回應，「是的」；主持人再次確認，如果明年上半年有到中國大陸訪問，就是跟習近平主席有見面的安排，如果沒有就不會去？」鄭回應，「是的，如果對方有這樣的邀請」；主持人又問，「是主席對主席的層級？」鄭回，「是的！是的！」。

另，對於外界建議「鄭習會」適合在明年329青年節舉行，鄭麗文笑說，自己沒有去過廣東黃花崗，這建議也不錯，每個建議都很好，各種時間的建議都有，她很open的，她沒有看黃曆要什麼時候。

主持人追問，訪問中國大陸的同時，是否也考慮赴美國訪問？鄭麗文說，她會去美國，時間同樣是希望在明年上半年，不只是AIT，來自各界，美國方面的邀請太多了，包括美國智庫、大學、僑界都有。

