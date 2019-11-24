批民進黨漠視原民土地正義　許淑華：促轉會四年來只處理二二八事件

▲韓國瑜暨許淑華聯合競選總部成立大會。（圖／記者張榮恩攝）

記者楊蕓／南投報導

國民黨總統候選人韓國瑜24日合體「神力女超人」、立委候選人許淑華聯合造勢。許淑華致詞時提到，她四年來不斷要求中央檢討原住民土地正義，但民進黨中央用了一個促進轉型正義委員會，「在轉型什麼？四年只處理一件事情，只處理二二八」，國民黨在立院只有35席，連提案被討論的機會都沒有，呼籲大家票投國民黨，在立院有足夠的席次，解決南投的土地問題。

許淑華致詞時表示，去年1124是韓國瑜帶領國民黨，在全台贏回15縣市的日子，今天恰巧碰到蔡英文在南投全縣動員造勢，但他們代表的是希望和人氣，相信南投縣齊心協力明年一月能開出好成績。

許淑華痛批民進黨執政，中興新村再造案停擺，4年來不聞不問，只有幾個單位進駐。她強調，不能只是把中興新村作為一個名詞而已，叫做省政府所在地。它代表的是歷史沿革和過去很好的傳統，能帶動南投縣整體發展的重要地標。如果規劃好，加上交通連結到台中、 彰化地區，透過交通脈絡結合，相信中興新村就是一個明洙。

許淑華強調，中興新村不能成為過去的代名詞，它會成為南投縣非常重要的指標，並懇託韓國瑜未來執政能好好規劃中興新村，透過交通網絡串連起來，讓中興新村成為重要地標。

許淑華接著提到，南投的土地複雜，選區裡有很多鄉鎮會遇到原住民土地問題，因此她四年來不斷要求中央檢討土地正義，她痛批，「民進黨在中央用了一個促進轉型正義委員會，在轉型什麼？四年只處理一件事情，只處理二二八」，但台灣有需要被平反的事件，例如原住民早期應受到更好的待遇，還有土地要重新檢討，「我們在立法院很努力，但只有35席而已，連提案被討論的機會都沒有」，呼籲大家票投國民黨，在立院有足夠的席次，解決南投的土地問題。