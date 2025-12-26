桃園百倍奉還活動倒數　市民卡APP加碼抽萬元儲值金

▲桃園百倍奉還第五波公開抽獎作業。（圖／經發局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局表示，市府推出「普發一萬-桃園百倍奉還」活動，26日在律師公開見證下，完成第五波公開抽獎作業，全程秉持公平、公正、公開原則，由電腦系統隨機抽出「週週抽5萬」1名及「天天抽1萬」7名，共計8名幸運得主。

由於「普發一萬-桃園百倍奉還」活動，進入倒數五天，市內各大商圈與在地店家把握跨年與年末檔期，推出多元優惠，吸引民眾走入商圈消費，促進整體買氣成長。

經發局說明，「普發一萬-桃園百倍奉還」活動自11月12日啟動以來，發票登錄金額已突破新台幣15億元，並於12月20日起加碼推出「商圈週年慶」，結合餐飲、旅宿、零售與生活服務等優惠，只要於特約店家消費滿100元，即可再參加「消費滿百抽2000」抽獎，為跨年連假與年終消費增添更多中獎機會，強化桃園年末消費動能。

▲桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽獎活動。（圖／經發局提供）

「桃園百倍奉還」活動將持續至12月31日止，凡於活動期間在桃園市登記店家消費的有效發票，並於115年1月7日前完成登錄，即有機會抽中百萬元現金大獎。更多活動內容、抽獎資訊及特約店家名單，請至官方網站查詢，呼籲市民把握年末最強回饋，來桃園逛商圈、享優惠、支持在地商家，共享城市好康。

另外，為擴大回饋市民並推動數位市政服務，市府智慧城鄉發展委員會結合經濟發展局同步推出「桃園市民卡APP尊榮會員專屬抽獎活動」，於今日完成第一波抽獎，抽出「萬元電子支付儲值金」50名幸運市民。

這項活動自12月19日開跑至首波抽獎資格截止短短數日，即吸引約1.3萬名市民參與，顯示市民對市民卡APP數位服務與加碼回饋具高度關注。智發會指出，本次市民卡APP尊榮會員專屬抽獎，鼓勵市民完成尊榮會員註冊並善用市民卡APP各項服務，透過實質回饋提升數位市政服務使用率。

第一波抽獎後，尚未中獎的尊榮會員仍可續留資格，參與後續抽獎，共計將送出100組萬元電子支付儲值金。智發會提醒，後續抽獎時程與中獎名單將依活動辦法公告於官方網站，歡迎尚未完成尊榮會員註冊的市民把握活動期間，加入桃園市民卡APP，一同參與百倍奉還加碼好康。