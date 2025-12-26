　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中國國家創投引導基金成立　聚焦積體電路與AI

▲▼人民幣,匯率。（圖／CFP）

▲人民幣。（圖／CFP）

文／中央社

中國國家創業投資引導基金今天正式啟動運行。中國國家發改委表示，國家創業投資引導基金將對積體電路、人工智慧（AI）、航空航天、低空經濟等領域的早期項目和企業加大投資力度。

企查查APP顯示，22日，京津冀創業投資引導基金合夥企業（有限合夥）、長三角創業投資引導基金合夥企業（有限合夥）、粵港澳大灣區創業投資引導基金合夥企業（有限合夥），3家引導基金同日成立，出資額分別為人民幣296.46億元（約新台幣1324億元）、471億元、450.5億元。

其中，國家創業投資引導基金對京津冀創業投資引導基金出資占比67.4627%、對粵港澳大灣區創業投資引導基金出資占比44.3951%，對長三角創業投資引導基金的出資占比暫未顯示。

據財聯社報導，發改委今天上午舉行「國家發展改革委專題新聞發布會」，介紹國家創業投資引導基金有關工作。

國家發改委創新和高技術發展司司長白京羽表示，國家創業投資引導基金做早期基金的管理。今天的科技領軍企業都是曾經的種子企業、初創、企業，這類種子企業和初創，企業成長性好，但同時風險也比較高，不確定性較大。

他說，社會資本對他們普遍很關注，但投資持審慎態度。針對這一問題，引導基金將種子期、初創期、早中期企業作為投資的重點，支持企業聚焦前沿領域，展開原創性顛覆性的技術宏觀，為企業搭建成果轉化的橋梁，促進資本和創新的雙向奔赴。

白京羽表示，下一步，引導基金將從兩個方面持續發力，一方面匯聚各類社會資本，為未來產業融入金融模式，引導基金將與基金管理機構一起，重點針對創新創業活躍地區，對積體電路、人工智慧、航空航天、低空經濟、生物製造、未來能源等領域的早期項目和企業加大投資力度，帶動各類金融機構以及民間資本共同投資。

白京羽又說，另一方面，集聚各類創新要素，為創新型企業發展提供服務。在提供資金支持的同時，引導基金打造高質量、廣覆蓋、全方位的創意投資服務體系。通過搭建全國性綜合服務平台，向被投企業提供公司治理、戰略規劃、人力資源、產業合作等增值服務，長期陪伴企業成長。

另外，在國家創業投資引導基金啟動儀式上，中國財政部相關負責人表示，國家創業投資引導基金具備以下新的特點，包含財政力度更大；投資定位更精準，基金以「投早、投小、投長期、投硬科技」為鮮明導向，聚焦人工智慧、生物製藥、量子科技、6G等前沿領域，以長達15年至20年的存續週期匹配硬科技、長週期的研發需求。另一個特點是資金放大效果好。

