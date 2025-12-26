　
地方 地方焦點

全國技藝競賽異　桃園學子奪30面金手獎創佳績

▲桃園學子全國技藝競賽表現優異　

▲中壢高商林佳琦同學（中）榮獲商事類會計資訊金手獎第1名。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府教育局26日表示，在競爭激烈、匯聚全國頂尖好手的114學年度全國高級中等學校學生技藝競賽中，桃園市技職選手展現「越挫越勇」的硬底子精神，奪得 30面金手獎及61個優勝名次，成績斐然、表現亮眼。

這項比賽，中壢高商林佳琦同學榮獲會計資訊職種金手獎第1名（金牌）。回憶備賽歷程，從一開始對專業名詞與觀念定義仍感模糊不清，到後來能對各項公式與解題邏輯「瞭如指掌」，一路走來充滿挑戰，也累積了紮實的實力。

▲桃園學子全國技藝競賽表現優異　

▲中壢高商項紹竣同學（中）榮獲商事類網頁設計金手獎第1名。（圖／教育局提供）

中壢高商項紹竣同學榮獲網頁設計職種金手獎第1名（金牌），來自資訊設計領域的項紹竣同學，以金手獎第1名的榮耀證明了實力。項紹竣同學感謝指導老師「傾力相授」與各界的鼓勵，並期許未來持續在資訊設計領域深耕，貢獻所學。

▲桃園學子全國技藝競賽表現優異　

▲大興高中彭婕茹同學（左）榮獲工業類飛機修護金手獎第1名。（圖／教育局提供）

大興高中彭婕茹同學榮獲飛機修護職種金手獎第1名（金牌），身為本屆唯一女選手，她以實力證明「性別不是限制」。她感謝指導老師「犧牲大量時間和精神」的陪伴，讓她在面對高體力負荷和心理壓力時，得以持續精進，展現桃園技職教育不拘一格、勇於突破的格局。

教育局指出，桃園市各校代表隊在本次競賽中於多項專業職類表現亮眼，成功脫穎而出，充分展現學生深厚的專業技能與良好的臨場應變能力。這些成果不僅來自選手自身的努力，也反映出學校長期深耕技職教育、教師用心指導與系統化培訓的累積成效。

