台美關稅談判結果要來了？行政院：等待美方安排總結會議

▲行政院表示，目前正在等待美方安排總結會議，雙方都希望能順利達成貿易協議。（示意圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

針對台美關稅談判最新進展，行政院經貿談判辦公室26日表示，自9月底台美實體會議後，雙方已進行多次線上磋商與文件交換，目前在台美貿易協議、供應鏈合作，以及美方調降對台對等關稅與提供232條款優惠待遇等議題上，已取得大致共識。目前正等待美方安排總結會議，雙方皆希望能順利達成貿易協議，並藉此開啟下一階段的台美經貿合作。

首階段談判重點

經貿談判辦公室說明，今年4月至7月底進行第一階段談判期間，我方與美國貿易代表署及商務部，針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、擴大採購及供應鏈合作等議題，展開多輪協商。

由於美台貿易逆差中約9成來自半導體與資通訊產品，屬於美方依232條款調查的重點項目，加上截至7月底，美國232半導體關稅政策仍在發展中，雙方當時未能完成談判總結，美方僅先將我國對等關稅稅率，從32%調降為20%的暫時性稅率，並加計原MFN最惠國待遇稅率。

第二階段協商方向

行政院經貿談判辦公室表示，8月進入第二階段談判後，我方主要是透過「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續爭取對等關稅進一步調降且不疊加。

同時，我方也向美方爭取未來232半導體及其衍生品的關稅優惠模式，以及其他232項目之優惠待遇，並持續與美國貿易代表署確認未來台美貿易協議的相關內容。

後續程序規劃

經貿談判辦公室指出，目前台美雙方已在相關議題上達成一定程度共識，待完成總結會議後，將對外說明協議主要內容。

後續政府也將向國會及社會完整說明談判過程與協議內容，並依法定程序，將完整協議文本及影響評估送交國會審議。