政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台美關稅談判結果要來了？行政院：等待美方安排總結會議

▲▼ 美台,台美,美國國旗,台灣國旗。（圖／路透）

▲行政院表示，目前正在等待美方安排總結會議，雙方都希望能順利達成貿易協議。（示意圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

針對台美關稅談判最新進展，行政院經貿談判辦公室26日表示，自9月底台美實體會議後，雙方已進行多次線上磋商與文件交換，目前在台美貿易協議、供應鏈合作，以及美方調降對台對等關稅與提供232條款優惠待遇等議題上，已取得大致共識。目前正等待美方安排總結會議，雙方皆希望能順利達成貿易協議，並藉此開啟下一階段的台美經貿合作。

首階段談判重點

經貿談判辦公室說明，今年4月至7月底進行第一階段談判期間，我方與美國貿易代表署及商務部，針對關稅、非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、擴大採購及供應鏈合作等議題，展開多輪協商。

由於美台貿易逆差中約9成來自半導體與資通訊產品，屬於美方依232條款調查的重點項目，加上截至7月底，美國232半導體關稅政策仍在發展中，雙方當時未能完成談判總結，美方僅先將我國對等關稅稅率，從32%調降為20%的暫時性稅率，並加計原MFN最惠國待遇稅率。

第二階段協商方向

行政院經貿談判辦公室表示，8月進入第二階段談判後，我方主要是透過「台灣模式」與美國商務部洽談供應鏈合作，並持續爭取對等關稅進一步調降且不疊加。

同時，我方也向美方爭取未來232半導體及其衍生品的關稅優惠模式，以及其他232項目之優惠待遇，並持續與美國貿易代表署確認未來台美貿易協議的相關內容。

後續程序規劃

經貿談判辦公室指出，目前台美雙方已在相關議題上達成一定程度共識，待完成總結會議後，將對外說明協議主要內容。

後續政府也將向國會及社會完整說明談判過程與協議內容，並依法定程序，將完整協議文本及影響評估送交國會審議。

 
相關新聞

蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

蔡正元爆：台美關稅改15％不疊加　立院若沒過就變32％

針對台美關稅談判的結果，前立委蔡正元21日透露，台美將簽訂「對等貿易協議」，且美國對台關稅改為不疊加的15%，但營業額達新台幣500億元的製造業，必須優先投資美國到一定額度。不過，他也提及，美國要求台方將「對等貿易協議」送交台立法院通過，取得賴政府對企業的強制權力的法律依據，如果立法院未能通過，美國將對台灣課徵32%關稅。

瑞士關稅有望從39%→15%　川普認下手太重

瑞士關稅有望從39%→15%　川普認下手太重

美拋晶片製造與台五五分　藍委質疑賴清德心知肚明：不折不扣的賣國

美拋晶片製造與台五五分　藍委質疑賴清德心知肚明：不折不扣的賣國

美關稅大刀揮向家具　232條款從空運擴大到海運

美關稅大刀揮向家具　232條款從空運擴大到海運

永豐金黃蔭基：台股有望再創高　惟留意232條款拉回2千點　

永豐金黃蔭基：台股有望再創高　惟留意232條款拉回2千點　

台美貿易關稅調降供應鏈合作經貿協議232條款

