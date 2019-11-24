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「蘇貞昌拚到要強迫休息」　蔡英文：蘇巧慧身上也有衝勁DNA

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▲▼總統蔡英文替民進黨立委蘇巧慧站台。（圖／蔡英文競選連任辦公室）

▲總統蔡英文替民進黨立委蘇巧慧站台。（圖／蔡英文競選連任辦公室）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文24日上午到鶯歌出席「蘇巧慧立委競選總本部成立大會」時表示，蘇巧慧的爸爸、行政院長蘇貞昌衝衝衝的工作態度，拼到現在要強迫他休息，這樣的DNA、會做事的衝勁，在蘇巧慧身上也有DNA，從早拼到晚。

蔡英文表示，2010年參選新北市長時，就發現地方很多延宕的老問題，現在擔任總統，蘇貞昌擔任行政院長，蘇巧慧擔任立委，這些問題都一項項被解決，「像是偏遠地區用水問題、捷運樹林萬大線二期經費，此外還有一項讓她覺得最感心的，終於差不多要完成的就是讓新北市、台北市民們共飲翡翠水庫的水，這都是最好的證明。」

蔡英文說，蘇巧慧和第一線里長合作密切，在共同打拼之下，推動閒置空間綠美化、電線桿地下化，還有三鶯大橋的改建，是「不分藍綠只為服務市民」真正好的立委，這麼用心的蘇巧慧，一定要讓她再做四年。

▲▼總統蔡英文替民進黨立委蘇巧慧站台。（圖／蔡英文競選連任辦公室）

蔡英文接著說，她如果連任，現在在做的事可以做得更好、更多，比方上任以來推動長照2.0系統，讓民眾有感。現在經費是50億，明年經費增加至四百億，並承諾未來的四年，會持續增加預算和服務、把品質做好，讓我們的長者得到照護也讓長照系統全面的落實發展，讓台灣的老人家變成最幸福的老人家。

蔡英文表示，原先對於0-6歲小朋友的照顧預算是200億，現在年年調整已到600多億，為了把基礎打好，建置準公共化的公托系統，過去三年政府費了很多心力。

蔡英文承諾，下一階段會持續深化，努力減輕年輕父母的負擔，推動「育兒津貼加倍」，在未來四年內，要把本來每個月2500元的育兒津貼，調至每個月5000元。此外，公立幼兒園和準公共化幼兒園班數要增加，費用也會持續的降低，行政院現在估計的600億照顧預算，未來四年會增加到一千億，這就是國家照顧年輕父母、脫離少子化危機，「要讓年輕人敢生敢養、我們國家一起養。」

▲▼總統蔡英文替民進黨立委蘇巧慧站台。（圖／蔡英文競選連任辦公室）

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