一家三代全部鉛中毒！腎臟醫抓出兇手　竟是阿嬤「燒香拜拜」害的

▲林軒任表示，這名阿嬤與家中其他成員均出現鉛中毒的情況。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

腎臟科醫師林軒任指出，不少人以為鉛中毒只會發生在工廠作業員或工業區居民身上，實際上風險可能就藏在日常生活中。他分享一起案例，一名長期燒香的家庭，竟因使用劣質香品導致全家鉛中毒，顯示重金屬暴露並非遙不可及，而是可能存在於居家環境之中。

林軒任說明，該名阿嬤因嚴重貧血與雙腳水腫就醫，血紅素僅5.8，進一步檢查發現血液抹片出現嗜鹼性點狀紅血球，這是重金屬中毒的重要警訊。檢驗結果顯示，阿嬤血鉛濃度高達59，追查來源後發現，與她長達30年燃燒的劣質香有關，家中其他成員也同樣出現鉛中毒情形。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鉛會隱藏在體內

林軒任指出，鉛中毒之所以難以察覺，在於鉛進入人體後會偽裝成鈣質，被骨骼吸收並長期儲存在體內。他形容，骨頭就像一個「地下倉庫」，將鉛存放數十年，即使血中濃度一度下降，並不代表毒素已完全清除。

▲林軒任表示，這名阿嬤與家中其他成員均出現鉛中毒的情況。（示意圖／ETtoday資料照）



這也解釋了為何接受螯合劑治療後，部分患者的血鉛濃度仍可能在數月後回升，原因並非再次暴露，而是骨骼中的鉛逐步釋放回到血液中。

長者風險更高

林軒任提醒，長者若本身有骨質疏鬆問題，當身體分解骨質以補充鈣質時，藏在骨頭內的鉛也可能同時釋出，重新進入血液，對全身器官造成傷害，使治療更加棘手。

他也指出，鉛能穿透腦部屏障，對兒童影響尤為嚴重。案例中阿嬤的3歲與12歲孫子血鉛濃度分別達30與40，長期累積恐影響注意力與學習能力，家長往往誤以為只是行為問題，卻忽略了環境毒素的影響。

燒香注意三件事

針對民眾常見的燒香習慣，林軒任表示，傳統祭拜本身沒有問題，但需留意降低風險。他建議神明廳應保持良好通風，避免煙霧微粒在室內堆積。

清潔時則應避免乾擦揚塵，改以濕抹布擦拭，以減少鉛粉塵在空氣中散布；同時選擇品質合格、有檢驗證明的香品，減少重金屬暴露。他強調，誠心祭拜不需大量煙霧，兼顧健康才是對家人最好的保護。