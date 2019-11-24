蔡英文也拋0-6歲國家養　顏耀星：謝謝支持政見翻轉溪北交給他

▲民眾黨台南市立委參選人顏耀星表示，宣布參選立委時就提出0-6歳孩子國家養的政策主張，很高興蔡政府與終於聽見基層的聲音。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

總統蔡英文日前出席台東劉櫂豪競總成立大會時，再度於選前宣布政策利多，育兒津貼準備在下個4年任期提高為5千元，每年6萬元，對此民眾黨台南市立委參選人顏耀星表示，他參選立委時就提出0-6歳孩子國家養的政策主張，很高興蔡政府與終於聽見基層的聲音，未來溪北的聲音進入立法院就交給耀星來發聲。



顏耀星指出，0-6歲小孩子的育兒政策，一直都是台灣社會需要的改革重點，特別是受縣市合併的影響而被邊緣化的台南溪北地區，因為受到少子化的影響，讓年輕人大家不想生、不敢生，造成惡性循環，勞動力不足，怎麼拚經濟？



顏耀星感慨說，台灣南部很多鄉鎮青壯年人口外流嚴重，「原因是什麼？我覺得根本原因是政府常常允諾年輕人一個美好的未來，結果卻跳票。」城鄉發展不均、惡性循環下的偏鄉邊緣化，是扼殺年輕人返鄉工作結婚的阻力，「出外打拚總要落葉歸根，令人失望的是，環境的不友善不停迫使年輕人出走家鄉。」顏耀星不捨說道。



顏耀星認為，他這次出來參選的目的就是為了實現「民眾優先，人民最大」的初心，若是明年成功當選，一定努力為溪北打拼，用畢生豐富的產官學經驗建設家鄉，他也呼籲藍綠兩黨候選人不要再跳海、打口水戰，「實際一點來談政策政見」端出好的政見牛肉，來爭取選民的認同。

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