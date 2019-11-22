郭冠英狂言「代表中共監督台選舉」 蔡英文：台灣不會認同！監督的是人民





▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

前立委邱毅名列新黨不分區名單第一位，21日前往中選會登記參選。自稱「高級外省人」、前新聞局駐外官員郭冠英也現身中選會，還對媒體說「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉」。對此，總統蔡英文22日受訪時強調，這種說法台灣社會不能接受，監督選舉與政治人物的應該是人民。

新黨21日召開記者會正式公佈不分區立委名單，邱毅排名第1，包括新黨發言人王炳忠、新黨文宣委員會副主委林明正、新黨前總統參選人楊世光等青年軍都列入名單中，隨後並前往中選會正式登記。

就在新黨前往中選會登記時，郭冠英被發現人坐在中選會大廳，面對媒體詢問「怎麼會跟他們一起來？」郭冠英表示，「我是代表中國共產黨，來這邊監督台灣省的選舉。」對此，邱毅下午接受中央社訪問時表示，郭冠英不是跟新黨一起去的，對於郭冠英的言論，「我不評論他的事情，因為我跟他不熟，沒有互動」，跟郭冠英不認識，也沒有相約去登記，「你看我有跟他講話嗎，沒有啊，我跟他不熟啦」。

蔡英文22日受訪時強調，台灣是民主國家，「我們的選舉當然是我們的人民監督，我們的政治人物也是受人民監督，我相信郭冠英講的話，台灣會認同的不多，政黨政治人物講這樣話也會被淘汰。」

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