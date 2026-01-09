全台急凍「拿出暖暖包、電暖器」　內行曝3細節：避免燙傷也省電

▲使用暖暖包也要注意燙傷。（示意圖／南投醫院提供）

網搜小組／曾筠淇報導

今年首波寒流已達標，各地冷颼颼，不少民眾都已將暖暖包、電暖器、電熱毯等拿出來了。對此，「台電電力粉絲團」特別發文提醒，民眾在抗寒保暖時，務必注意三大用電安全細節，若是使用方式錯誤，輕則低溫燙傷，重則可能導致跳電甚至引發火災。

使用暖暖包、電熱毯要注意！用太久恐低溫燙傷

「台電電力粉絲團」發文表示，長時間接觸高於體溫的物體，就有可能會引發低溫燙傷，因此民眾務必注意取暖設備的使用時間。例如暖暖包使用時，應隔著衣物，避免在同一部位長時間使用。電熱毯則建議睡前預熱半小時後就應關閉電源，讓床鋪保持溫暖即可，不建議整夜使用，此舉既能避免燙傷又可以達到省電目的。

電暖器高功率耗電！危險物須保持1公尺距離

「台電電力粉絲」也提醒，由於電暖器會產生熱能，屬於高功率電器，使用時必須和易燃物保持安全距離。電暖器應與寢具、衣物、沙發、窗簾等物品，保持至少1公尺以上的安全距離，無人使用時也應記得關閉電源，以防危險發生。

此外，由於電暖器耗電量大，若同一迴路上同時啟動多台高功率電器，很容易讓用電超過負荷，進而可能導致電線過熱、跳電，甚至引發火災，因此「台電電力粉絲」也提醒，民眾應特別留意。