遵父叮囑「帳戶交給哥管」　妹衰成人頭戶！結局獲無罪

記者黃翊婷／綜合報導

女子小雅（化名）被指控將銀行帳戶的提款卡及密碼交給詐團使用，導致2名受害者被騙錢18萬元。但小雅的哥哥證稱，父親過世之後交代他幫忙保管妹妹的帳戶，提款卡是他提供出去的。台南地院法官日前審理之後，裁定小雅無罪。

▲小雅被指控當詐團人頭戶，真相卻是哥哥將她的帳戶提供給詐團。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小雅被指控在2023年9月間將銀行帳戶的提款卡及密碼提供給詐騙集團使用；詐團成員取得帳戶資料之後，便以報明牌、投資獲利等話術，誘騙2名受害者匯款，共計得手18萬元。

但小雅到案之後堅稱沒有犯罪，她強調，該帳戶已經交給哥哥保管，連她自己都不記得密碼是多少。小雅的哥哥也證稱，父親過世之後，有交代他要保管妹妹的帳戶，他知道密碼，因為妹妹的帳戶裡面沒有錢，他才會提供出去，另外他自己也拿了2張提款卡出去給同一個詐團。

台南地院法官表示，小雅之所以將帳戶交給哥哥，是基於父親生前的囑咐，主觀上應當無法預測哥哥會把帳戶交給詐團作為不法使用，加上現有證據都無法證明她有幫助詐團的意圖，最終裁定她無罪，全案仍可上訴。

至於小雅哥哥的部分，法官表示，小雅哥哥涉犯幫助詐欺取財、幫助詐欺洗錢罪嫌，後續將交由檢察官另行偵辦。